Reapertura del aeropuerto de Lien Khuong impulsa turismo internacional en Da Lat

Lam Dong, Vietnam (VNA) – El aeropuerto de Lien Khuong, en la provincia vietnamita de Lam Dong, reabrió sus puertas a mediados de agosto tras más de cinco meses de cierre para llevar a cabo obras de renovación. Con una pista rehabilitada y modernizada, el aeropuerto puede recibir ahora no solo vuelos nacionales, sino también aeronaves modernas de gran capacidad.

La modernización del aeropuerto de Lien Khuong permitirá a la ciudad cabecera de Da Lat aprovechar mejor el potencial de mercados internacionales como Corea del Sur, Malasia, India, Taiwán (China), Singapur y Rusia. A partir del próximo 2 de septiembre, se pondrá oficialmente en servicio la ruta Da Lat-Kuala Lumpur, mientras que la conexión Da Lat-Singapur está prevista para comenzar a operar en diciembre de 2026.

El Comité Popular provincial ha definido una estrategia clara que contempla la reanudación progresiva y la apertura de rutas internacionales, tanto mediante vuelos chárter como regulares. El objetivo es consolidar a Da Lat como un “altiplano donde escapar del calor”, especialmente para los turistas de Corea del Sur, Rusia, Hong Kong (China) y Taiwán (China), al tiempo que la provincia desarrolla la marca “Lam Dong – Viaje entre el mar, las flores y los grandes bosques”.

Según Ho Van Muoi, presidente del Comité Popular local, el aeropuerto de Lien Khuong no solo desempeña un papel importante en el desarrollo socioeconómico, así como en la defensa y la seguridad nacionales, sino que también abre nuevas perspectivas y un espacio de desarrollo multidimensional y ampliado para la provincia, al facilitar la llegada de un gran número de turistas nacionales y extranjeros.

La reapertura del aeropuerto de Lien Khuong, con su infraestructura completa y moderna, supondrá un gran impulso para el turismo de Da Lat en su conquista del mercado internacional. (Foto: VNA)

Nguyen Van Hung, vicepresidente de la Asociación de Turismo de Lam Dong, señaló que la provincia ha organizado en varias ocasiones programas de visitas de prospección y actividades de promoción dirigidas a mercados internacionales. De este modo, las infraestructuras y las empresas turísticas están preparadas para recibir a turistas extranjeros, incluidos los procedentes de mercados exigentes como el mercado halal y la India.

Durante una visita de prospección de productos turísticos en Da Lat a mediados de agosto de 2026, Anil Chetwani, director de la agencia de viajes india Cee Bee Cee, afirmó que Da Lat cuenta con numerosos paisajes atractivos y un clima agradable, características que se ajustan bien a las preferencias de los turistas indios.

Sin embargo, la falta de una conexión aérea directa entre India y Da Lat sigue siendo un importante obstáculo para el desarrollo del turismo entre ambas partes, dijo, y señaló que si en el futuro se establece una ruta directa, la parte india está dispuesta a cooperar y promover el desarrollo del turismo hacia Da Lat y Lam Dong.

Tras más de cinco meses de cierre, el aeropuerto de Lien Khuong ha reabierto sus puertas y Lam Dong aspira a recibir cerca de un millón de pasajeros por vía aérea para finales de 2026. Esta ambición refleja el objetivo de transformar a Da Lat de un destino de turismo nacional de bajo coste en un mercado internacional orientado a segmentos específicos.

Lam Dong organizará una serie de importantes eventos y festivales, entre ellos la undécima edición del Festival de las Flores de Da Lat. Estas actividades contribuirán a que la provincia alcance la meta de recibir más de 25 millones de visitantes en 2026, incluidos 1,5 millones de turistas internacionales./.

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