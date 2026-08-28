ITE HCMC 2026 conecta los destinos vietnamitas con el mercado internacional

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - La XX edición de la Feria Internacional de Turismo de Ciudad Ho Chi Minh (ITE HCMC 2026), que conmemora 20 años de celebración, reafirma su papel como una de las principales plataformas de promoción y conexión turística de Vietnam y la región del Mekong con el mercado internacional.



La feria reúne este año a más de 520 expositores y más de 260 compradores procedentes de más de 40 países y territorios, entre ellos grandes grupos internacionales como TUI Group, DERTOUR y Trip.com Group, así como empresas especializadas en turismo de lujo, MICE y viajes de negocios.



Según el Departamento de Turismo de Ciudad Ho Chi Minh, ITE HCMC 2026 marca un cambio de enfoque, pasando de la promoción de destinos a una mayor conexión entre mercados y empresas. En total, se han programado más de 21.000 citas comerciales B2B para facilitar la búsqueda de socios, la expansión de mercados y la captación de visitantes de mayor poder adquisitivo.



El evento también reúne a representantes de 34 provincias y ciudades vietnamitas, junto con empresas de turismo, alojamiento, aviación, transporte y tecnología, con el objetivo de impulsar la cooperación y diversificar los productos turísticos.



Las autoridades de Ciudad Ho Chi Minh esperan que la feria contribuya a aumentar el gasto y prolongar la estancia de los visitantes, al tiempo que promueve el turismo verde y la transformación digital.



Doan Thi Thanh Tra, subdirectora general de Saigontourist, señaló que la ITE HCMC se ha convertido en una plataforma no solo para conectar compradores y vendedores, sino también para evaluar las tendencias del mercado y desarrollar productos adaptados a la demanda internacional.



Destacó asimismo que la feria ofrece a las empresas vietnamitas oportunidades para acceder a segmentos de visitantes de alto poder adquisitivo y actualizarse sobre las nuevas tendencias del turismo mundial. En su vigésima edición, la transformación digital y el desarrollo del turismo verde figuran entre las principales prioridades del sector.



El vicepresidente del Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh, Nguyen Loc Ha, afirmó que, tras 20 años, ITE HCMC ha pasado de ser una feria de promoción turística a convertirse en un importante punto de encuentro de la industria nacional e internacional.



Subrayó que el valor de un destino no debe medirse únicamente por el número de visitantes, sino también por su nivel de gasto, la duración de la estancia y su impacto en otros sectores económicos.



Ante los rápidos cambios del mercado, la ciudad seguirá reforzando la cooperación con mercados internacionales, aerolíneas y empresas del sector para diversificar los productos, elevar la calidad de los visitantes y promover un turismo más competitivo y sostenible.



Tras 20 años, ITE HCMC se consolida no solo como una feria turística, sino también como un espacio de intercambio, cooperación y generación de nuevas oportunidades para conectar Vietnam con los mercados internacionales./.





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