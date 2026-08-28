Laos confía en que Vietnam seguirá cosechando mayores logros en la nueva era

Vientián (VNA) - Con motivo del 81 aniversario del triunfo de la Revolución de Agosto y del Día Nacional de Vietnam, del 26 al 28 de agosto de 2026, representantes de los organismos del Partido Popular Revolucionario de Laos (PPRL), ministerios, sectores y organizaciones de este país acudieron a la Embajada de Hanoi en Vientián para felicitar al país vecino.

Entre las delegaciones figuraron dirigentes de la Academia Nacional de Política y Administración Pública de Laos, la Asamblea Nacional, las Comisiones de Relaciones Exteriores, de Propaganda y Educación, y la Oficina del Comité Central del PPRL, además de representantes de numerosos ministerios, y organizaciones políticas y sociales.

En los encuentros, los dirigentes laosianos transmitieron sus felicitaciones al Partido, el Estado y el pueblo vietnamita, y afirmaron que la Revolución de Agosto y el Día Nacional tienen una gran importancia histórica para la lucha por la liberación nacional, la independencia y la construcción del país en Vietnam, además de constituir una fuente de aliento para el movimiento revolucionario de Laos.

Tras valorar altamente que Vietnam está implementando de manera decidida, integral y eficaz la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista, la parte laosiana destacó que los logros alcanzados son fruto de una línea de liderazgo correcta y de la unidad y determinación del pueblo vietnamita. Después de 40 años de Renovación, Vietnam ha registrado importantes avances, con un creciente potencial, posición y prestigio internacional.

Los dirigentes laosianos afirmaron que su pueblo se siente orgulloso de los logros de Vietnam y los considera una fuente de motivación y una valiosa experiencia para el desarrollo de su propio país.

Expresaron su confianza en que el pueblo vietnamita seguirá alcanzando mayores logros en la nueva era.

A su vez, el embajador vietnamita Nguyen Minh Tam agradeció los sentimientos y felicitaciones de los dirigentes laosianos e informó sobre los destacados logros de Vietnam después de más de 80 años de independencia y 40 años de Renovación.

Aseguró que todos los logros alcanzados por Vietnam durante los últimos 81 años están estrechamente vinculados a las relaciones de solidaridad especial entre los dos pueblos.

El embajador recalcó que 2026 tiene un significado especial, ya que ambos países celebraron con éxito sus congresos nacionales del Partido y las elecciones legislativas.

Las relaciones bilaterales se han elevado al marco de “Gran amistad, solidaridad especial, cooperación integral y cohesión estratégica”, reflejando una estrecha conexión en materia de visión de desarrollo, defensa y seguridad, política y relaciones exteriores, infraestructura y economía.

Ambos países impulsan proyectos estratégicos de conectividad, como el puerto de Vung Ang en la provincia centrovietnamita de Ha Tinh, el ferrocarril Vientián-Vung Ang, la autopista Hanoi-Vientián y proyectos energéticos.

El embajador afirmó que la Embajada de Vietnam en Laos continuará desempeñando su papel de puente y coordinando la implementación eficaz de los acuerdos de alto nivel.

Vietnam está dispuesto a acompañar, compartir experiencias y apoyar a Laos en la aplicación exitosa de la Resolución del XII Congreso Nacional del PPRL, subrayó.

Con vistas a los importantes aniversarios de las relaciones bilaterales en 2027, ambas partes continuarán concretando los acuerdos de alto nivel en resultados de cooperación prácticos, contribuyendo a profundizar las relaciones Vietnam-Laos de manera cada vez más eficaz y sostenible./.

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