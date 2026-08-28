Vietnam y Alemania buscan nuevo impulso para hacer más eficaz la cooperación bilateral

Hanoi (VNA) – El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, mantuvo hoy una conversación telefónica con el canciller de Alemania, Friedrich Merz, durante la cual ambos debatieron las principales orientaciones para seguir fortaleciendo la confianza política y mantener el impulso positivo de las relaciones bilaterales.



Los dos dirigentes también intercambiaron opiniones sobre las vías para aprovechar plenamente el potencial de la cooperación bilateral y generar un nuevo impulso para profundizar y hacer más sustantivos y eficaces los vínculos entre ambos países.



Al valorar altamente los logros de Alemania en materia de desarrollo socioeconómico y asuntos exteriores en los últimos años, así como su papel activo en la Unión Europea (UE), Minh Hung afirmó que Vietnam concede importancia a la Asociación Estratégica bilateral.



El jefe del Gobierno instó a ambas partes a seguir ampliando la cooperación integral y traducir su determinación en acciones concretas, al tiempo que intensifican los intercambios de delegaciones, especialmente de alto nivel y a través de todos los canales.



También pidió aprovechar eficazmente los mecanismos de cooperación existentes para crear condiciones favorables a la ampliación de la colaboración en ámbitos de interés común.



En cuanto a las relaciones económicas, comerciales y de inversión, destacó el papel de Alemania como uno de los principales socios comerciales y un importante inversor de Vietnam dentro de la UE, y pidió nuevos avances acordes con el potencial y la importancia de las relaciones bilaterales, con miras a elevar el comercio bidireccional a 20 mil millones de dólares en un futuro próximo.

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, mantiene una conversación telefónica con el canciller de Alemania, Friedrich Merz (Fuente: VNA)





Minh Hung afirmó que el Gobierno vietnamita siempre crea condiciones favorables para los inversores extranjeros, incluidos los alemanes, y alienta a las empresas alemanas a ampliar sus inversiones en sectores en los que cuentan con fortalezas, como la ingeniería mecánica, la industria automotriz, la salud y la transición energética.



También pidió fortalecer los vínculos entre los mercados financieros y bursátiles de ambos países y alentó a las instituciones financieras internacionales y a los inversores a participar en el Centro Financiero Internacional de Vietnam.



Al dar la bienvenida a la culminación por parte de Alemania del proceso de ratificación del Acuerdo de Protección de Inversiones entre la UE y Vietnam (EVIPA), el primer ministro señaló que este paso constituye un avance importante para facilitar las inversiones bidireccionales.



Instó a Alemania a seguir desempeñando su papel para alentar a los restantes Estados miembros de la UE a completar pronto la ratificación, así como a apoyar a la Comisión Europea en el pronto levantamiento de la “tarjeta amarilla” impuesta a los productos pesqueros vietnamitas por la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU).



En materia de defensa y seguridad, cooperación laboral y desarrollo de recursos humanos, propuso que ambos países amplíen la cooperación en las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas y promuevan en Vietnam la formación profesional dual conforme al modelo alemán.



El dirigente vietnamita expresó asimismo su esperanza de que el Gobierno alemán amplíe los programas de becas y cree más oportunidades para que estudiantes y funcionarios vietnamitas cursen estudios y realicen investigaciones en Alemania.



Por su parte, Friedrich Merz afirmó que las relaciones entre Vietnam y Alemania se están desarrollando favorablemente y cuentan con una base sólida y un gran potencial para alcanzar nuevas cotas.



Al destacar el alto grado de complementariedad entre las dos economías, el canciller expresó su deseo de fortalecer la presencia de las empresas alemanas en Vietnam mediante proyectos de cooperación de gran escala y eficaces, intensificar el comercio y la inversión, ampliar la cooperación energética y participar en los proyectos estratégicos de infraestructura de transporte de Vietnam.



Acordó reforzar la cooperación en transporte, logística, conectividad aérea, transición ecológica y respuesta al cambio climático; implementar eficazmente el marco de la Asociación Energética Vietnam-Alemania; convertir la ciencia, la tecnología y la innovación en uno de los pilares clave de las relaciones bilaterales en el próximo período; promover proyectos conjuntos de investigación; y ampliar la cooperación en la formación de expertos e ingenieros en sectores tecnológicos estratégicos.



Minh Hung pidió a Alemania seguir simplificando los procedimientos de visado para los ciudadanos vietnamitas y facilitar una mayor integración de la comunidad vietnamita en Alemania, permitiéndole continuar desempeñando su papel como puente de amistad y de estrechamiento de los vínculos entre ambos países.



Los dos primeros ministros acordaron reunirse próximamente en persona, tanto en el marco bilateral como en foros multilaterales. El canciller alemana invitó al primer ministro vietnamita a visitar Alemania, invitación que el dirigente vietnamita aceptó con agrado. A su vez, Minh Hung invitó al líder alemán a visitar Vietnam próximamente./.