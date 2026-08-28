Provincia de Khanh Hoa potencia la acuicultura industrial y sostenible

Khanh Hoa, Vietnam (VNA)- La provincia centrovietnamita de Khanh Hoa cuenta con un ecosistema marino diverso, infraestructura pesquera relativamente bien integrada y gran capacidad de procesamiento y exportación. Actualmente, la localidad está reestructurando su industria acuática hacia la modernización, las prácticas ecológicas y la sostenibilidad.



Este paso sirve para concretar la Resolución N.º 20-NQ/TW, del 28 de julio de 2026, del Comité Central del Partido sobre la construcción y el desarrollo de Vietnam como una nación marítima fuerte.



Tras su fusión, la provincia cuenta con una línea costera de aproximadamente 490 kilómetros, numerosas bahías y lagunas protegidas —como Van Phong, Nha Trang, Cam Ranh y las aguas de Vinh Hy—, así como más de 200 islas.



La provincia se encuentra cerca de zonas pesqueras clave, como Truong Sa y DK1, y cuenta con un sistema de puertos marítimos, puertos de aguas profundas e instalaciones logísticas para la pesca.



Estas condiciones sientan las bases para el desarrollo sincronizado de la pesca de captura, la acuicultura, la producción de alevines, el procesamiento y la exportación de productos del mar.



Estas condiciones sientan las bases para el desarrollo integral de la explotación, la acuicultura, la producción de especies, el procesamiento y la exportación de productos.



Según Nguyen Duy Quang, director del Departamento de Agricultura y Medio Ambiente de Khanh Hoa, la industria acuática sigue desempeñando un papel fundamental en la estructura económica local, proporcionando medios de vida a decenas de miles de trabajadores de las zonas costeras.



De acuerdo con las estadísticas, en 2025, la producción total de productos acuáticos de la provincia superó las 274.472 toneladas, lo que representó un aumento del 1,77% en comparación con el mismo período del año anterior.



En cumplimiento de la Resolución N.º 20-NQ/TW, Khanh Hoa ha identificado la acuicultura marina industrial y la alta tecnología como una vía estratégica clave para avanzar.



La Resolución establece el objetivo de que el valor de la producción de la acuicultura marina aumente a una tasa promedio anual del 8%. La provincia está reorganizando las zonas de cultivo de acuerdo con la planificación, reduciendo la presión sobre las áreas costeras y ampliando gradualmente las operaciones hacia aguas marinas adecuadas, entre otros aspectos.



Con el fin de sentar las bases de la acuicultura marina industrial, la provincia de Khanh Hoa ha propuesto que el nivel central invierta en infraestructura para zonas de acuicultura en alta mar centralizadas.



En julio de 2026, el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente asignó la tarea de preparar el proyecto de inversión para construir infraestructura destinada a una zona centralizada de acuicultura marina en Khanh Hoa.



Asimismo, la provincia está evaluando mecanismos de apoyo a las tasas de interés para facilitar que los residentes, las cooperativas y las empresas accedan a capital, con el fin de invertir en jaulas flotantes, equipamiento y nuevas tecnologías.



En cuanto a la explotación acuática, Khanh Hoa continúa reestructurando su flota pesquera, reduciendo la presión sobre la pesca de bajura, mejorando la eficiencia de las operaciones de alta mar y recuperando los recursos en el campo.



Los esfuerzos para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU) se integran con la gestión de los buques pesqueros, el monitoreo de embarcaciones, el control del volumen de capturas en puerto y la trazabilidad. Hasta la fecha, el 100% de los barcos de 15 metros o más de eslora han instalado sistemas de monitoreo.



Nguyen Duy Quang declaró que el objetivo de Khanh Hoa es establecer zonas de acuicultura marina industrial y de alta tecnología, gestionadas en función de la capacidad de carga ambiental y que cuenten con sistemas de trazabilidad.



La cadena de valor se desarrollará plenamente, abarcando desde la producción de especias y el cultivo comercial hasta la conservación, el procesamiento, el consumo interno y la exportación, comunicó.



Pasar de la mera explotación de recursos a un desarrollo basado en la cadena de valor —vinculando al mismo tiempo el crecimiento con la protección del medioambiente— permitirá a Khanh Hoa aumentar el valor económico de sus actividades acuáticas.



De este modo, la provincia aprovechará eficazmente su potencial marino y contribuirá de manera práctica a la estrategia nacional de transformar a Vietnam en una nación marítima fuerte y con un desarrollo sostenible./.

VNA