Provincia de Ca Mau impulsa tres proyectos eólicos por 241 millones de dólares

Ca Mau, Vietnam (VNA) - La provincia de Ca Mau puso hoy en marcha, en coordinación con los inversores, tres proyectos de energía eólica con una capacidad total de 170 megavatios (MW) y una inversión conjunta superior a 241 millones de dólares, con el objetivo de incorporar más energía limpia al sistema eléctrico nacional y aprovechar su potencial de energías renovables.



Los proyectos comprenden la tercera fase de la planta eólica Dong Hai 1, desarrollada por la empresa Bac Phuong, con una capacidad de 50 MW y una inversión de unos 79 millones de dólares. Se prevé una producción anual de unos 145 millones de kilovatios hora (kWh) y su entrada en funcionamiento en el primer trimestre de 2029.



La cuarta fase de Dong Hai 1, a cargo de la empresa Mien Tay, tendrá también una capacidad de 50 MW, una inversión aproximada de 69 millones de dólares y una producción estimada de 138 millones de kWh al año. Está previsto que concluya en el cuarto trimestre de 2028.



Por su parte, la segunda fase de la planta eólica Dong Hai 13, desarrollada por la compañía Dong Hai Ca Mau, contará con una capacidad de 70 MW y una inversión aproximada de 95 millones de dólares, con finalización prevista para el cuarto trimestre de 2028.



Los tres proyectos se ubican en zonas marítimas de las comunas de Dong Hai y Long Dien y amplían el aprovechamiento del potencial eólico de Dong Hai, contribuyendo a formar un complejo de energías renovables de mayor escala y a generar un nuevo impulso para el desarrollo de la franja costera de Ca Mau.



Durante la ceremonia, Tran Hoang Long, director general de Bac Phuong, señaló que los inversores han preparado los recursos financieros, humanos y técnicos necesarios y suscrito acuerdos con consultoras, socios técnicos y contratistas para realizar los estudios, elaborar los informes de viabilidad y completar los procedimientos correspondientes.



Los inversores se comprometieron a concentrar los recursos necesarios para garantizar la calidad de las obras, la seguridad laboral y la protección ambiental, con el objetivo de poner las plantas en operación comercial entre 2027 y 2028.



Huynh Chi Nguyen, vicepresidente del Comité Popular provincial, destacó que Ca Mau posee un gran potencial para desarrollar la energía eólica gracias a su extensa línea costera, condiciones naturales favorables y régimen de vientos adecuado.



La provincia considera la energía limpia uno de los motores estratégicos del crecimiento económico y una vía para avanzar en los objetivos de crecimiento verde, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, garantizar la seguridad energética y contribuir a la meta de cero emisiones netas para 2050.



En este sentido, instó a los organismos y administraciones locales a continuar acompañando a los inversores, resolver rápidamente las dificultades que puedan surgir y agilizar los procedimientos administrativos conforme a la normativa, a fin de garantizar el cumplimiento del calendario y acelerar la puesta en operación de los proyectos./.

VNA