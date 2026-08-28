Vietnam prevé un repunte de las exportaciones de arroz en los últimos meses de 2026

Hanoi (VNA) - Las exportaciones de arroz de Vietnam deben cobrar impulso en los últimos meses de 2026, gracias a la recuperación de los precios internacionales y al aumento de la demanda en varios mercados clave, factores que podrían favorecer los envíos.



Según la Asociación de Alimentos de Vietnam, hasta el 15 de agosto el país había exportado aproximadamente 5,726 millones de toneladas de arroz. Para todo 2026, se estima que el volumen exportado alcance unos 7,738 millones de toneladas.



El valor total de las exportaciones de arroz se estima en unos 3.940 millones de dólares en 2026, alrededor de un 4% menos que en 2025, debido a los bajos precios medios de exportación registrados durante los primeros meses del año. Sin embargo, la recuperación de los precios desde julio podría contribuir a mejorar los ingresos por exportación en los meses restantes.



Según el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, varios factores del mercado mundial del arroz podrían dar un nuevo impulso a las exportaciones vietnamitas hacia finales de año.



En julio, los precios de exportación fueron un 5,8% superiores a los del mismo mes de 2025, marcando el primer incremento interanual de 2026 y alcanzando su nivel más alto desde junio de 2025. Si esta tendencia se mantiene, los ingresos por exportación podrían mejorar en los próximos meses.



Para la campaña agrícola 2026-2027, se prevé un déficit entre la oferta y la demanda mundial de arroz, mientras que el comercio internacional podría alcanzar un nivel récord. Además, la posibilidad de que se produzca un episodio intenso de El Niño podría llevar a varios países a incrementar sus reservas de alimentos.



Filipinas, principal mercado de exportación de arroz de Vietnam, ha confirmado que no suspenderá las importaciones en 2026 y que continuará comprando arroz para reforzar sus reservas. Se prevé que el país importe alrededor de 5,6 millones de toneladas en la campaña 2026-2027, el mayor volumen previsto a nivel mundial. Durante los primeros siete meses de 2026, sus importaciones de arroz aumentaron aproximadamente un 27% interanual.



China también ha registrado un fuerte aumento de las importaciones de arroz, especialmente de arroz partido destinado a la alimentación animal, lo que abre nuevas oportunidades para el arroz en grano, el arroz partido y el arroz glutinoso vietnamitas. En Nigeria, se prevé un déficit de arroz de unas 3,5 millones de toneladas en la campaña agrícola 2026-2027, lo que podría generar oportunidades para los exportadores vietnamitas si consiguen mejorar su competitividad en precios. Asimismo, Kenia ha eliminado los aranceles de importación para el arroz blanco dentro de un sistema de cuotas vigente hasta noviembre de 2026.



En el mercado interno, la menor oferta de arroz está reduciendo la presión sobre agricultores y comerciantes para vender a precios bajos, lo que proporciona a los exportadores un mayor margen de negociación.



Cabe destacar que el arroz de alta calidad y certificado como de bajas emisiones ha alcanzado precios superiores a los 1.000 dólares por tonelada en algunos mercados, como Japón, la Unión Europea y Australia. Esto pone de manifiesto el potencial para incrementar el valor añadido del arroz vietnamita.



Riesgos de mercado y costes de los insumos



Pese a estas perspectivas favorables, el sector exportador de arroz sigue afrontando diversos desafíos.



Filipinas está estudiando la posibilidad de imponer aranceles de salvaguardia adicionales al arroz procedente de Vietnam, Tailandia, Myanmar y Pakistán. De aprobarse, el arancel combinado podría superar el 35%. La medida supondría un riesgo considerable, ya que Filipinas representa actualmente la mayor parte del valor de las exportaciones de arroz vietnamitas.



Indonesia no tiene previsto importar arroz en 2026, debido a que mantiene elevados niveles de producción nacional y reservas, lo que deja este mercado prácticamente cerrado al arroz vietnamita por el momento.



Algunos mercados africanos, entre ellos Costa de Marfil y Ghana, han reducido considerablemente sus importaciones de arroz vietnamita, ya que el producto resulta más caro que el procedente de India y Pakistán en el segmento convencional. Al mismo tiempo, Tailandia está reforzando su presencia en China mediante contratos gubernamentales, mientras que Camboya incrementa sus envíos de arroz aromático, intensificando la competencia para el arroz vietnamita.



Los costes de los insumos, incluidos los fertilizantes, el transporte y la energía, continúan elevados debido a las tensiones geopolíticas y a las restricciones a la exportación impuestas por algunos países. Esta situación está afectando a la eficiencia productiva de los agricultores.



Además, se prevé que el fenómeno de El Niño afecte la cosecha de invierno-primavera de 2026-2027. Entre finales de diciembre de 2026 y abril de 2027 podrían registrarse sequías e intrusiones salinas, por lo que el sector deberá preparar con antelación medidas de respuesta, como ajustes en los calendarios de siembra y en las variedades de cultivo./.

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