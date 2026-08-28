Empresa neerlandesa busca oportunidad de inversión en proyecto de conversión de residuos en energía

Tay Ninh, Vietnam (VNA) - El secretario del Comité del Partido Comunista de Vietnam en la provincia vietnamita de Tay Ninh, Nguyen Van Quyet, sostuvo hoy una reunión con una delegación de la empresa neerlandesa Harvest Waste B.V., encabezada por su director general, Evert Jogchen Lichtenbelt, para analizar las oportunidades de inversión en un proyecto de conversión de residuos en energía en la provincia.



Harvest Waste B.V. cuenta con experiencia en el desarrollo de plantas de transformación de residuos en energía y en modelos integrados de gestión de desechos.



Durante la Conferencia de Promoción de Inversiones de la provincia de Tay Ninh celebrada en los Países Bajos en junio de 2026, la empresa firmó un memorando de entendimiento con el Departamento provincial de Industria y Comercio para estudiar la inversión en una planta de tratamiento de residuos para la generación de energía, con un capital estimado de unos 125 millones de dólares.



El secretario del Comité provincial del Partido, Nguyen Van Quyet, entrega un regalo a Evert Jogchen Lichtenbelt, director general de la empresa Harvest Waste B.V (Foto: VNA)



Según Evert Jogchen Lichtenbelt, la planta tendría una capacidad prevista para procesar alrededor de 1.000 toneladas de residuos al día, aplicando estrictas normas de protección ambiental. El proyecto también contribuiría a la creación de empleos altamente cualificados y al impulso de la transferencia tecnológica.



También se espera que la iniciativa contribuya a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, hacer frente al cambio climático y generar un mayor valor añadido en la cooperación internacional.



El secretario del Comité provincial del Partido, Nguyen Van Quyet, señaló que, junto con el proceso de desarrollo socioeconómico, el volumen de residuos generados en la localidad aumenta constantemente, lo que exige soluciones modernas y respetuosas con el medioambiente para su recogida, tratamiento y reutilización.



Dijo que Tay Ninh presta especial atención a los modelos integrados de gestión de residuos orientados a reducir la disposición en vertederos, recuperar recursos y transformar los desechos en energía.



Nguyen Van Quyet propuso a Harvest Waste B.V. continuar sus estudios y trabajos de evaluación, así como presentar soluciones adaptadas a las condiciones reales de la provincia.



También pidió aclarar aspectos relacionados con la tecnología, el modelo de inversión, la escala del proyecto, las fuentes de residuos, la capacidad de recuperación energética y la experiencia de la empresa en la implementación de proyectos similares en otros países.



Tay Ninh afirmó que creará condiciones favorables para el desarrollo del proyecto de conformidad con la legislación vigente y encargará a los departamentos y organismos competentes coordinarse para proporcionar información y apoyar a la empresa durante la fase de investigación y la realización de los procedimientos necesarios.



La provincia espera que la cooperación con Harvest Waste B.V. abra un modelo de colaboración a largo plazo en los ámbitos del medioambiente, la energía y la economía circular, contribuyendo a impulsar un desarrollo verde y sostenible./,