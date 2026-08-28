Partido gobernante venezolano destaca el fortalecimiento de relaciones con Vietnam

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Caracas (VNA) - Las relaciones entre el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y el Partido Comunista de Vietnam (PCV) y entre los dos países se desarrollarán aún más en los próximos tiempos, subrayó Jesús Faría, vicepresidente de PSUV.

Jesús Faría dio a conocer tal afirmación durante en una reunión la vispera con el embajador de Hanoi en Caracas, Vu Trung My, quien terminará pronto su mandato en el país sudamaricano.

La parte anfitriona evaluó altamente las contribuciones activas de Vu Trung My en el fortalecimiento de las relaciones de amistad tradicionales, la asociación integral y la cooperación multifacitica entre los dos Partidos.

Con motivo del 81.º aniversario de la Revolución de Agosto (19 de agosto de 1945 – 19 de agosto de 2026) y del Día Nacional (2 de septiembre), en nombre del secretario general Diosdado Cabello y de la dirección del PSUV, Jesús Faría transmitió sus más cálidos saludos y felicitaciones al secretario general del PCV y presidente de la República, To Lam, a los demás dirigentes del Partido y del Estado, y a todo el pueblo vietnamita.

Al expresar su profunda admiración por los inmensos logros del proceso de "Doi Moi" (Renovación), afirmó que Vietnam constituye un modelo exitoso de construcción y desarrollo nacional, así como en la construcción del Partido y el progreso socioeconómico.

Vietnam siempre ha sido una fuente de inspiración y un proveedor de valiosas lecciones para Venezuela y otras naciones que luchan por la independencia, la soberanía y el progreso social, puntualizó.

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​También expresó su profunda y sincera gratitud al Partido, al Estado y al pueblo de Vietnam que han acompañado y han apoyado a Venezuela, especialmente el envío de un equipo de rescate para superar las consecuencias de los recientes fuertes terremotos en el país, reflejando un testimonio vivo de una solidaridad internacional pura y firme.

Mientras Tania Díaz, miembro del Buró Político del PSUV encargada de asuntos exteriores, subrayó la importancia de que ambos Partidos continúen fortaleciendo la cooperación y el intercambio de experiencias prácticas en materia de trabajo ideológico, construcción del Partido y desarrollo nacional.

Por su parte, Vu Trung My reafirmó la postura constante de Vietnam de apoyar la causa justa del pueblo venezolano y expresó su confianza en que la nación sudamericana supere todas las dificultades y desafíos y continúe avanzando con paso firme por la senda de la paz y el desarrollo próspero./.

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