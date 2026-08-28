Partidos Comunistas de Vietnam y Japón celebran el XII Intercambio Teórico

Tokio (VNA) - En el marco de su visita de trabajo a Japón del 25 al 30 de agosto, la delegación del Partido Comunista de Vietnam (PCV), encabezada por Nguyen Xuan Thang, presidente del Consejo Teórico Central, celebró el XII Intercambio Teórico con el Partido Comunista de Japón (PCJ).

La delegación también sostuvo encuentros con dirigentes del PCJ y del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD), y participó en un intercambio científico con el Instituto Nacional de Estudios de Políticas (GRIPS).

El XII Intercambio Teórico, celebrado los días 27 y 28 de agosto en Tokio bajo el tema “La vitalidad del comunismo en la era digital”, contó con la participación de una delegación del PCJ encabezada por Tanaka Yu, vicepresidente del Presidium, secretario general interino y presidente de la Comisión Teórica.

En su discurso introductorio, Xuan Thang señaló que los avances científicos y tecnológicos, especialmente la inteligencia artificial (IA) y la transformación digital, están transformando profundamente las fuerzas productivas, las formas de trabajo, la estructura social y la gobernanza, al tiempo que plantean nuevos desafíos en materia de empleo, desigualdad, justicia social y control humano sobre la tecnología.

Subrayó que la cuestión fundamental consiste en dominar y utilizar los logros científicos y tecnológicos en beneficio de las personas y de su desarrollo libre e integral.

Al compartir la experiencia de desarrollo de Vietnam, destacó que el pensamiento del Presidente Ho Chi Minh constituye una aplicación y un desarrollo creativo del marxismo-leninismo en las condiciones concretas de Vietnam, con la independencia nacional vinculada a la libertad, la prosperidad y la felicidad del pueblo, así como al socialismo.

Señaló que el modelo de desarrollo de Vietnam en la nueva etapa busca ser autosuficiente, moderno, inclusivo, innovador, humanista, sostenible e integrado, situando a las personas en el centro.

En el encuentro entre el camarada Nguyen Xuan Thang, presidente del Consejo Teórico Central, y el camarada Shii Kazuo, presidente del Comité Ejecutivo Central del Partido Comunista de Japón. Foto: VNA

A su vez, Tanaka Yu felicitó al PCV por el éxito de su XIV Congreso Nacional y valoró el mecanismo de intercambio teórico establecido por ambos partidos en 2007.

Puntualizó que el mundo atraviesa profundas transformaciones y que la paz, la seguridad y el desarrollo afrontan numerosos desafíos.

Asimismo, valoró las contribuciones de Vietnam en los foros internacionales y expresó su apoyo a los esfuerzos de la ASEAN en favor de la paz, la estabilidad y el desarrollo.

Ambas partes intercambiaron opiniones sobre el impacto de la ciencia, la tecnología y la IA en las fuerzas productivas y los nuevos problemas que plantean para las personas y la sociedad.

Por otro lado, acordaron celebrar el XIII Intercambio Teórico en Vietnam en 2027.

En la reunión entre Nguyen Xuan Thang y los dirigentes de alto nivel del PLD, ambas partes valoraron positivamente el desarrollo de la Asociación Estratégica Integral Vietnam-Japón y acordaron intensificar los intercambios y la cooperación entre los dos partidos, los parlamentos y los Gobiernos.

De igual modo, coincidieron en impulsar la pronta firma de un nuevo acuerdo de cooperación entre el PCV y el PLD y estudiar el establecimiento de un mecanismo anual de intercambio y diálogo.

La delegación vietnamita también participó en un intercambio científico con GRIPS sobre políticas de desarrollo económico, gestión social en sociedades envejecidas y los impactos de la IA y las tecnologías cuánticas./.

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