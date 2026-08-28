Un ciudadano vietnamita desaparecido en devastador desastre en Nepal

Hanoi (VNA) – Un ciudadano vietnamita figura entre las personas desaparecidas tras las inundaciones y deslizamientos de tierra registrados el pasado 26 de agosto en una zona fronteriza con el Tíbet (China), según informó el corresponsal de esta agencia en Asia Meridional, citando un comunicado de la Junta de Turismo de Nepal.



La Embajada de Vietnam en India, concurrente en Nepal y Bután, está coordinando con la Asociación de Vietnamitas en Nepal y el Cónsul Honorario del país en esa nación para recabar y verificar la información.



El devastador desastre ocurrió en la zona del paso fronterizo de Gyirong, en la frontera entre China y Nepal. Según las últimas cifras actualizadas, hasta el momento cerca de 500 personas han muerto y más de 1.500 permanecen desaparecidas, entre ellas cientos de ciudadanos extranjeros./.

VNA