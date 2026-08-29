Sociedad

Lam Dong ofrece chequeos médicos gratuitos a toda la población

Lam Dong acelera los chequeos médicos gratuitos y la creación del Libro Electrónico de Salud para cubrir al 100% de la población en 2026.

Los residentes del barrio de Dong Gia Nghia participan en revisiones médicas durante un programa gratuito de detección de enfermedades (Foto: VNA)
Los residentes del barrio de Dong Gia Nghia participan en revisiones médicas durante un programa gratuito de detección de enfermedades (Foto: VNA)

Lam Dong, Vietnam (VNA)- la provincia de Lam Dong está movilizando a todo el sistema político para implementar de manera coordinada diversas medidas con el objetivo de garantizar que el 100% de la población reciba un chequeo médico gratuito y disponga de un Libro Electrónico de Salud en 2026.

Según el médico especialista de segundo grado Huynh Thanh Huynh, subdirector del Departamento de Salud de Lam Dong, la provincia está acelerando los chequeos médicos generales, la actualización de datos y la conexión del Libro Electrónico de Salud en la aplicación VNeID.

El objetivo es construir una base de datos sanitaria “correcta, completa, limpia y actualizada”, que permita a los ciudadanos realizar un seguimiento continuo y gestionar su salud de manera cómoda, enfatizó.

El sector sanitario provincial ha movilizado a 34 unidades, incluidos ocho hospitales y 26 centros médicos regionales, para organizar campañas de chequeos y ampliar la atención fuera del horario habitual y durante los días festivos, con el fin de acelerar el proceso.

Desde comienzos de año hasta el 20 de agosto de 2026, más de 2,44 millones de personas de toda la provincia han recibido chequeos médicos, equivalentes al 62,7% de la población.

De ellas, más de 321.000 eran menores de seis años, más de 683.000 tenían entre seis y menos de 18 años, y más de 1,44 millones eran mayores de 18 años.

Lam Dong también está implementando una campaña de 100 días para crear y actualizar el Libro Electrónico de Salud a través de la aplicación VNeID.

Sin embargo, el cumplimiento de la meta sigue afrontando dificultades debido a la ampliación del territorio, la dispersión de la población y las limitaciones de transporte y de infraestructura de telecomunicaciones en algunas zonas.

A ello se suma la escasez de personal sanitario, especialmente médicos especialistas y técnicos de tecnologías de la información en los centros de atención primaria, mientras el volumen de trabajo sigue siendo elevado.

Lam Dong ha solicitado al Ministerio de Salud que emita cuanto antes directrices sobre los mecanismos para seleccionar y asignar tareas, así como para financiar a los centros sanitarios participantes, incluidas las instituciones privadas que cumplan los requisitos.

También ha pedido establecer criterios comunes para la explotación e interconexión de datos y completar los programas informáticos de gestión de la salud.

Durante los últimos meses del año, la provincia pondrá en marcha una campaña intensiva, reforzará los equipos médicos móviles en las zonas remotas y de difícil acceso y organizará visitas médicas a domicilio para las personas mayores, las personas con discapacidad y otros ciudadanos con dificultades para acceder a los servicios sanitarios./.

VNA
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