Ciudades vietnamitas impulsan grandes proyectos con motivo del Día Nacional

Hanoi (VNA) – Numerosas localidades vietnamitas celebraron hoy ceremonias de inicio y puesta en funcionamiento de importantes proyectos con motivo del 81.º aniversario del Día Nacional, el 2 de septiembre.
En Ciudad Ho Chi Minh, las autoridades municipales iniciaron e inauguraron 16 proyectos de transporte, infraestructura técnica y vivienda social, destinados a renovar zonas urbanas y mejorar las condiciones de vida de la población.
Entre los proyectos destacados figura el de vivienda social en el marco de la renovación urbana de las zonas de Ma Lang y Cho Ga – Gao, en el centro de la ciudad, con una inversión estimada de 629,6 millones de dólares y 2.253 viviendas de reasentamiento, cuya finalización está prevista para 2029.
En Ma Lang, con una superficie de 3,77 hectáreas, se construirán una escuela de primaria y secundaria, un edificio de vivienda social de unos 38 pisos con 1.400 apartamentos y 93 viviendas de baja altura. En Cho Ga – Gao, sobre 4.350 metros cuadrados, se levantará un edificio de vivienda social de 35 pisos con 760 apartamentos.
Las autoridades señalaron que ambos barrios presentan una elevada densidad de población, viviendas deterioradas e infraestructuras insuficientes, especialmente sistemas de callejuelas estrechas que dificultan las labores de prevención de incendios y rescate. Los proyectos afectarán a más de 1.300 viviendas y a unas 5.400 personas.
La ciudad también inició un proyecto de mejora del medio ambiente hídrico en la zona de Binh Duong, con una inversión de 277,3 millones de dólares, incluida la ampliación de 20.000 metros cúbicos diarios de la capacidad de la planta de tratamiento de aguas residuales de Thuan An. Asimismo, comenzó la construcción de un nuevo bloque del Hospital Nguyen Tri Phuong, con una inversión de 19,6 millones de dólares.
Otros cinco proyectos de vivienda social, incluido un gran proyecto de 2.464 millones de dólares en Ba Diem, también fueron puestos en marcha. La ciudad inauguró además tres escuelas secundarias renovadas o modernizadas.
En la ciudad central de Da Nang, se inició la construcción de tres componentes de la zona B del Parque Industrial Nam Thang Binh: un complejo de naves industriales para alquiler, una planta de tratamiento de aguas residuales y la segunda fase de infraestructura técnica, con una inversión conjunta de 42,2 millones de dólares.
Los proyectos abarcan unas 18 hectáreas de naves industriales, una planta con capacidad de tratamiento de 4.200 metros cúbicos de aguas residuales al día y 29,5 hectáreas de infraestructura técnica. Su implementación conjunta busca conectar los espacios productivos con los sistemas técnicos y ambientales, acelerar la llegada de inversores y atraer proyectos de producción limpia y alta tecnología.
El Parque Industrial Nam Thang Binh – zona B, de unas 346 hectáreas y un capital de inversión registrado de 155,5 millones de dólares, está orientado a un modelo verde e inteligente. El inversor prevé que las primeras fábricas modernas comiencen a operar a principios de 2027.
El vicepresidente del Comité Popular de Da Nang, Phan Thai Binh, destacó que el desarrollo de infraestructuras industriales modernas, ecológicas y de alta tecnología constituye una prioridad estratégica para alcanzar un crecimiento económico de dos dígitos de forma sostenible.
Las autoridades pidieron acelerar la ejecución, garantizar la calidad y seguridad de las obras, proteger el medio ambiente y atraer inversores con tecnologías avanzadas, bajas emisiones y alto valor añadido.
También se comprometieron a garantizar el reasentamiento, la formación profesional y la transición laboral, procurando que las condiciones de vida de los habitantes en sus nuevos hogares sean iguales o mejores que las anteriores./.
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