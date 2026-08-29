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Ciudad de Da Nang intensifica la búsqueda y el rescate de pesquero desaparecido

Las autoridades de la ciudad central vietnamita de Da Nang continúan las labores de búsqueda y rescate del pesquero QNa-90859-TS, después de que 32 de sus 49 tripulantes fueran rescatados el 28 de agosto en un estado de salud muy débil.

Ciudad de Da Nang intensifica la búsqueda y el rescate de pesquero desaparecido

Da Nang, Vietnam (VNA) – Las autoridades de la ciudad central vietnamita de Da Nang continúan las labores de búsqueda y rescate del pesquero QNa-90859-TS, después de que 32 de sus 49 tripulantes fueran rescatados el 28 de agosto en un estado de salud muy débil.

Según el Comité Popular municipal, el Mando de Defensa Civil de la ciudad recibió a las 13:30 horas del 26 de agosto un informe sobre la pérdida de contacto con el buque pesquero de calamar, de 23,9 metros de eslora, bajo el mando del capitán Huynh Van Tri, de 47 años, residente en la comuna de Nui Thanh.

La embarcación partió del puerto de An Hoa, en la comuna de Nui Thanh, el 29 de julio con 49 tripulantes a bordo. La última posición registrada por su sistema de monitoreo de buques, a las 12:54 horas del 25 de agosto, se encontraba a unos 17,6 millas náuticas del límite marítimo de las aguas vietnamitas, a 540 millas náuticas al sur-sureste de la península de Son Tra y a 35 millas náuticas al oeste de la isla de An Bang, en la zona especial de Truong Sa, provincia de Khanh Hoa.

Las condiciones meteorológicas en la zona se caracterizaban por vientos del suroeste de fuerza 5-6 y fuerte oleaje, lo que suponía riesgos para las personas y las embarcaciones.

Tras recibir el informe, el Comité Popular municipal ordenó a las fuerzas competentes coordinarse con las autoridades locales y las familias de los tripulantes, al tiempo que pidió a los buques que se encontraran en las inmediaciones sumarse a las labores de búsqueda y rescate.

La información también fue comunicada al Mando de la Guardia Fronteriza de Gia Lai, a los Centros de Coordinación de Búsqueda y Rescate Marítimo de Vietnam de las Regiones 2 y 4, así como a otras autoridades competentes para coordinar las labores de búsqueda y verificar la información relativa al pesquero.

A las 13:25 horas del 28 de agosto, los equipos de búsqueda rescataron a 32 tripulantes, todos ellos en estado de salud debilitado. Posteriormente, el buque de la Guardia Costera KN 472 los embarcó y emprendió rumbo hacia la isla de Truong Sa Lon.

Las labores de búsqueda, rescate y asistencia continúan en curso./.

VNA
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