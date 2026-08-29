U Minh Ha: tesoro ecológico y cultural del sur de Vietnam

Ca Mau, Vietnam (VNA) - Con sus vastos bosques de melaleucas, su característico ecosistema de turberas y las historias vinculadas a las tierras del sur, el Parque Nacional U Minh Ha, en la provincia sureña de Ca Mau, se ha convertido en un destino atractivo de Vietnam para los visitantes amantes de la naturaleza y la exploración .

El Parque Nacional U Minh Ha fue establecido en 2006 sobre la base de la antigua Reserva Natural Vo Doi. Es uno de los bosques de turbera más representativos que quedan en Vietnam y desempeña un papel importante en la conservación de la biodiversidad del delta del río Mekong.

En 2009, la UNESCO reconoció U Minh Ha como una de las tres zonas núcleo de la Reserva de Biosfera Mundial del Cabo Ca Mau.

La zona núcleo de U Minh Ha abarca más de 8.500 hectáreas y está rodeada por un área de amortiguamiento de unas 25.000 hectáreas. El ecosistema de bosques de melaleucas sobre turberas, junto con una densa red de canales, crea un paisaje característico de la región del delta del Mekong.

Ecoturismo en el Parque Nacional U Minh Ha. (Fuente: VNA)

Los visitantes pueden recorrer el bosque en pequeñas embarcaciones o lanchas locales, percibir el aroma del aceite esencial de las melaleucas, escuchar el canto de las aves y contemplar el reflejo del bosque en el agua. Desde una torre de observación de unos 24 metros de altura, pueden disfrutar de una vista panorámica de miles de hectáreas de bosque que se extienden hasta el horizonte.

Además de su singular paisaje, U Minh Ha posee una rica fauna y flora, con numerosas especies características de los humedales. Estos valores ecológicos ofrecen condiciones favorables para la investigación científica, la educación ambiental y el ecoturismo.

En particular, el oficio tradicional de instalación de estructuras para atraer colmenas, practicado por los habitantes locales, fue incluido por el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo en la Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial Nacional en 2019.

Durante generaciones, los habitantes han colocado estas estructuras en el bosque para atraer a las abejas y, posteriormente, recolectar la miel sin afectar la supervivencia de las colonias. La experiencia de conocer este oficio permite a los visitantes comprender mejor la relación armoniosa entre el ser humano y la naturaleza.

La exploración de U Minh Ha también está ligada a platos típicos del sur de Vietnam, como la cabeza de serpiente asada a la brasa, la perca de arrozal, la anguila de campo, la rata de campo asada en olla de barro, las verduras silvestres acompañadas de salsa de pescado cocida y la miel de las melaleucas.

En un contexto en el que el ecoturismo despierta un interés creciente, U Minh Ha no solo constituye el “pulmón verde” de Ca Mau, sino también un valioso tesoro ecológico y cultural que contribuye a preservar los valores característicos de las tierras del sur de Vietnam./.