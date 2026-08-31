Medio ambiente

Vietnam fija para 2030 nuevas metas de protección ambiental y respuesta al cambio climático

El secretario general del Partido y presidente del Estado, To Lam, promulgó la Conclusión N.º 75-KL/TW del tercer pleno del Comité Central del Partido del XIV mandato, sobre protección ambiental y respuesta al cambio climático. El documento fija para 2030 el fortalecimiento de la gestión ambiental y de la prevención y respuesta ante desastres, con el objetivo de proteger mejor la vida, la salud, los bienes y los medios de subsistencia de la población.

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VNA
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