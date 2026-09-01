Postura del PCV sobre la respuesta proactiva al cambio climático en la nueva era: Visión hasta 2045

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Vietnam fija para 2030 nuevas metas de protección ambiental y respuesta al cambio climático
El secretario general del Partido y presidente del Estado, To Lam, promulgó la Conclusión N.º 75-KL/TW del tercer pleno del Comité Central del Partido del XIV mandato, sobre protección ambiental y respuesta al cambio climático. El documento fija para 2030 el fortalecimiento de la gestión ambiental y de la prevención y respuesta ante desastres, con el objetivo de proteger mejor la vida, la salud, los bienes y los medios de subsistencia de la población.
Postura del PCV sobre la respuesta proactiva al cambio climático en la nueva era (última parte)
El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente del país, To Lam, firmó la Conclusión 75/KL/TW del tercer pleno del Comité Central del XIV Congreso del PCV sobre la protección del medio ambiente y la respuesta proactiva al cambio climático en la nueva era.
Postura del PCV sobre la respuesta proactiva al cambio climático en la nueva era (Parte I)
El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente del país, To Lam, firmó y emitió la Conclusión 75/KL/TW del tercer pleno del Comité Central del XIV Congreso del PCV sobre la protección del medio ambiente y la respuesta proactiva al cambio climático en la nueva era.
Programa Nacional de Protección de la Infancia para el período 2026-2030
La viceprimera ministra del Gobierno, Pham Thi Thanh Tra, firmó la Decisión n.º 1415/QĐ-TTg, de fecha 28 de julio de 2026, mediante la cual el Primer Ministro promulgó el Programa Nacional de Protección de la Infancia y de Prevención y Reducción del Trabajo Infantil en contravención de la legislación vigente para el período 2026-2030.
Estrategia de seguridad nacional establece seis orientaciones rectoras
La Resolución 22-NQ/TW establece seis orientaciones para proteger la seguridad nacional en la nueva era, con un enfoque que combina tradición y modernidad, prevención y respuesta, y busca convertir los riesgos en oportunidades.
Objetivos concretos de la estrategia de seguridad nacional
El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, promulgó en nombre del Comité Central la Resolución N.º 22-NQ/TW, de fecha 28 de julio de 2026, sobre la Estrategia de Seguridad Nacional, que establece como principios rectores una seguridad integral y global, proactiva, inclusiva y orientada al desarrollo.
Resolución 22-NQ/TW: La Estrategia de Seguridad Nacional establece seis orientaciones fundamentales (parte I)
La Resolución N.º 22-NQ/TW, adoptada el 28 de julio de 2026 por el Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, establece seis orientaciones fundamentales para la Estrategia de Seguridad Nacional, con énfasis en fortalecer la capacidad de protección del país, garantizar un entorno de paz y estabilidad y vincular estrechamente la seguridad con el desarrollo rápido y sostenible.
Recuperados 1.715 restos de mártires en Vietnam
Desde el inicio de la “Campaña de 500 días y noches”, el 15 de marzo de 2026, se han localizado y recuperado los restos de 1.715 mártires, lo que representa el 24,5% del objetivo previsto, según el Comité Directivo Nacional 515 para la búsqueda, recuperación e identificación de los óseos de los soldados caídos.
Resolución N.º 23-NQ/TW del Buró Político sobre los vietnamitas en el extranjero
El Buró Político emitió la Resolución N.º 23-NQ/TW el 2 de agosto de 2026, enfocada en fortalecer el trabajo hacia los vietnamitas en el exterior, bajo el lema estratégico: "Construir una comunidad de vietnamitas en el extranjero más fuerte, elevar el poder blando y el prestigio nacional".
Vietnamitas en el extranjero, una parte especial del gran bloque de unidad nacional
Con el objetivo de continuar renovando y mejorando la eficacia de la labor relacionada con los vietnamitas en el extranjero, consolidar el gran bloque de unidad nacional, fortalecer la cooperación internacional y generar un nuevo impulso para que el país avance rápida y sosteniblemente en la nueva era, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam, firmó la Resolución del Buró Político sobre la labor relativa a los connacionales en ultramar.
Comercio exterior de Vietnam crece 28,1%
En los primeros siete meses de 2026, el valor total de las exportaciones e importaciones de mercancías de Vietnam alcanzó los 659 mil 580 millones de dólares, un aumento interanual del 28,1%. Las exportaciones crecieron un 21,7% y las importaciones, un 34,8%. La balanza comercial registró un déficit de 20 mil 520 millones de dólares.
Siete productos superan los 10 mil millones de dólares en exportaciones
Siete grupos de productos concentraron el 69,7% del valor de las exportaciones de Vietnam en los primeros siete meses de 2026, con la electrónica, las computadoras y sus componentes a la cabeza.
Visitantes extranjeros a Vietnam aumentan un 13,8% en siete meses de 2026
Vietnam recibió 13,92 millones de turistas internacionales en los primeros siete meses de 2026, un 13,8% más que en el mismo período del año anterior, lo que mantiene al país en camino de alcanzar la meta de 25 millones de visitantes extranjeros este año.
Inversión total de vietnam en el extranjero totalizó 2,36 mil millones de dólares en siete meses
En los primeros siete meses de 2026, el capital total de inversión de Vietnam en el exterior (que comprende el capital recién registrado y el ajustado) alcanzó los 2,36 mil millones de dólares estadounidenses, una cifra 4,5 veces superior a la del mismo periodo del año anterior.
Asociación Estratégica Integral Vietnam - Tailandia
Vietnam y Tailandia establecieron oficialmente relaciones diplomáticas el 6 de agosto de 1976. Desde entonces, la cooperación bilateral ha experimentado un desarrollo continuo, ampliándose y profundizándose en todos los ámbitos.
Vietnam acelera construcción de internados en zonas fronterizas
El viceprimer ministro Le Tien Chau firmó recientemente el Despacho Oficial 50/CD-TTg del Primer Ministro, con fecha del 20 de julio de 2026, relativo a la aceleración del ritmo de construcción y la garantía de la calidad de las escuelas de internados para los niveles de primaria y secundaria en las comunas fronterizas terrestres.
Vietnam designa el 15 de octubre como el Día del Ciudadano Digital
El Gobierno vietnamita promulgó la Resolución N.º 66.22/2026/NQ-CP, el 9 de julio de 2026, sobre el desarrollo de la ciudadanía digital, que entrará en vigor el 15 de agosto de 2026 y permanecerá vigente hasta el 28 de febrero de 2027. Como una de sus principales disposiciones, el documento instituye el 15 de octubre de cada año como el Día del Ciudadano Digital de Vietnam.
Paciente extranjera recorre más de 9.000 km hasta Vietnam para un reemplazo articular
Según informó el Hospital Universitario Viet Duc, una mujer neozelandesa de 51 años viajó más de 9.000 km hasta Vietnam para someterse a una cirugía de reemplazo de cadera en este centro, después de años de sufrir dolor crónico y esperar una intervención quirúrgica en su país de origen.
Hanoi entre las diez ciudades con comida callejera más atractiva del mundo
La capital vietnamita se ubicó en el octavo puesto global según un estudio de Radical Storage, que resaltó la diversidad culinaria, los precios accesibles y la experiencia única de disfrutar especialidades tradicionales en sus pintorescas calles.
Vietnam logra 14 oros en el XII Campeonato Asiático de Deportes Acuáticos
El equipo nacional de natación de Vietnam tuvo una destacada actuación al conquistar 14 medallas de oro, 7 de plata y 7 de bronce, además de batir un récord en la categoría de edad de 17-18 años en el XII Campeonato Asiático de Deportes Acuáticos para grupos de edad.