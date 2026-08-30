Exportaciones vietnamitas de arroz superan 2,9 mil millones de dólares tras ocho meses

Hanoi (VNA) - Vietnam exportó aproximadamente 6,03 millones de toneladas de arroz por un valor cercano a 2,91 mil millones de dólares en los primeros ocho meses de 2026, cifras que representan descensos interanuales del 5% y del 10,7%, respectivamente. Sin embargo, los precios comenzaron a recuperarse en julio, lo que genera expectativas de una mejora de los ingresos en los últimos meses del año.



Según el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, el precio medio de exportación del arroz en los primeros ocho meses fue de 481,5 dólares por tonelada, un 5,9% menos que un año antes. En julio, no obstante, alcanzó los 511 dólares por tonelada, un 5,8% más interanual y el primer incremento registrado en el año.



En el mercado nacional, los precios del arroz con cáscara se mantuvieron estables o bajaron ligeramente durante la última semana. En el mercado de exportación, el arroz vietnamita con un 5% de grano partido se situó en torno a 438-442 dólares por tonelada.



Para todo 2026, se estima que las exportaciones de arroz generarán unos 3,94 mil millones de dólares, alrededor de un 4% menos que en 2025 debido a los bajos precios registrados durante los primeros meses. La recuperación observada desde julio podría contribuir, sin embargo, a mejorar los resultados al cierre del año.



En Asia, los precios del arroz de India continuaron aumentando, mientras que en Tailandia el arroz con un 5% de grano partido subió hasta 465 dólares por tonelada, impulsado por la demanda de Filipinas y las expectativas de una menor oferta en los próximos meses. Bangladesh también estudia restringir las exportaciones de determinados tipos de arroz aromático para estabilizar su mercado interno.



En los mercados de cereales, los futuros del trigo, maíz y soja en la Bolsa de Productos de Chicago (CBOT) mantuvieron una tendencia alcista. El trigo alcanzó su nivel más alto en tres años, impulsado por las interrupciones del transporte de cereales en el mar Negro y las perspectivas de una menor oferta mundial. El maíz y la soja también registraron avances semanales, esta última favorecida por la fuerte demanda de China.



Por otro lado, el mercado mundial del café se mantuvo estable. En Londres, el Robusta para septiembre cerró a 3.518 dólares por tonelada, mientras que el Arábica en Nueva York se situó en 341,90 centavos por libra.



Según el Ministerio de Industria y Comercio, las exportaciones de café vietnamita podrían aumentar entre un 8% y un 10% en volumen en 2026, gracias a una mayor oferta y una demanda estable. No obstante, el aumento de la producción mundial podría presionar los precios, por lo que el cumplimiento del Reglamento de la Unión Europea sobre productos libres de deforestación (EUDR) y el desarrollo del café procesado de mayor valor añadido serán claves para sostener el valor de las exportaciones./.

VNA