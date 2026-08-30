Leipzig busca ser puente empresarial entre Alemania y Vietnam

Berlín (VNA) - Leipzig aspira a convertirse en un centro de conexión y apoyo bidireccional para empresas alemanas y vietnamitas. Con este objetivo, las autoridades de la ciudad, la más poblada del estado federado de Sajonia, organizaron recientemente la firma de la Carta de Intenciones para establecer la Oficina del Centro Germano-Vietnamita (German-Vietnam Hub).

El documento fue firmado por el vicealcalde de Leipzig responsable de Economía, Clemens Schülke; el director ejecutivo de Invest Region Leipzig, Michael Körner; y la vicepresidenta de la Cámara de Industria y Comercio de Leipzig (IHK Leipzig), Angelika Bordt.

A través del German-Vietnam Hub, Leipzig prevé crear un sistema centralizado de asesoramiento para facilitar la cooperación económica, la inversión y la transferencia de conocimientos, además de promover los intercambios culturales y el diálogo con Vietnam.

Como centro logístico, industrial y científico, y ciudad hermana de Ciudad Ho Chi Minh, Leipzig cuenta con potencial de cooperación con Vietnam en sanidad, tratamiento de aguas, tecnologías medioambientales, energía, economía digital, cooperación universitaria, formación y captación de recursos humanos altamente cualificados.

El centro German-Vietnam Hub contempla cinco objetivos estratégicos: promover Leipzig y Alemania como destinos empresariales y atraer compañías vietnamitas; apoyar a las empresas alemanas en su acceso al mercado vietnamita; ampliar la cooperación científica en investigación, enseñanza y transferencia de conocimientos; atraer estudiantes de formación profesional y trabajadores cualificados de Vietnam a Alemania; y reforzar el diálogo bilateral.

Tras la firma, el embajador de Vietnam en Alemania, Nguyen Dac Thanh, se reunió con el vicealcalde Clemens Schülke y el ministro de Economía, Trabajo, Energía y Protección del Clima de Sajonia, Dirk Panter. El diplomático expresó su deseo de fortalecer la conexión empresarial en ambas direcciones, atraer inversiones de Leipzig a Vietnam y facilitar el acceso de las empresas vietnamitas a Leipzig como puerta de entrada a los mercados alemán y europeo.

En la ceremonia de firma (Fuente: VNA)

Asimismo, destacó la importancia de ampliar la formación profesional, atraer recursos humanos cualificados y aprovechar el papel de la comunidad vietnamita en Leipzig.

Por su parte, Clemens Schülke señaló que las relaciones entre Vietnam y Leipzig se han fortalecido durante los últimos 75 años y que el hermanamiento con Ciudad Ho Chi Minh constituye una base especial para ampliar la cooperación.

Informó además de que formará parte de la delegación de Sajonia que visitará Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh del 2 al 8 de septiembre de 2026, con una agenda centrada en tecnologías medioambientales y energéticas, gestión del agua, tecnología ferroviaria y captación de trabajadores cualificados.

En el marco de la visita, el embajador Nguyen Dac Thanh y la delegación participaron en un diálogo económico en la IHK Leipzig con representantes de las autoridades municipales, la Asociación de Vietnamitas en Leipzig y unas 30 empresas alemanas y vietnamitas.

El diplomático subrayó que Vietnam busca atraer inversiones de alta calidad y alta tecnología, transferencia de conocimientos y proyectos de mayor valor añadido, en línea con las fortalezas de Leipzig y Sajonia.

Durante el encuentro, las empresas presentaron sus actividades y proyectos en Vietnam y expresaron su interés en ampliar la cooperación. La vicepresidenta de la IHK Leipzig, Angelika Bordt, destacó que estos encuentros directos son importantes y eficaces para las empresas./.

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