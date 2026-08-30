Los puertos de Hai Phong superan las previsiones de carga en ocho meses

Hai Phong, Vietnam (VNA) - El volumen de mercancías movilizadas a través de los puertos de la ciudad vietnamita de Hai Phong en los primeros ocho meses de 2026 se estima en 134,34 millones de toneladas, 19,34 millones por encima de la previsión para el período, un 11,74% más que en el mismo lapso de 2025 y equivalente al 56,2% del plan anual.



El resultado refleja la aplicación coordinada de medidas para elevar la capacidad operativa y la competitividad del sistema portuario, entre ellas el aprovechamiento de la capacidad del puerto internacional de entrada de Lach Huyen, donde nuevos muelles han comenzado a operar y se han recibido grandes portacontenedores con rutas directas hacia la costa oeste de Estados Unidos y Europa, sin necesidad de transbordo.



Hai Phong también acelera la transformación hacia el modelo de “Puerto verde - Puerto inteligente”, mediante sistemas automatizados y procedimientos aduaneros electrónicos que reducen el tiempo de despacho de buques y mercancías. La mejora de las conexiones de transporte interregional facilita asimismo el flujo de carga desde las zonas industriales hasta los puertos.



La ciudad ha reforzado además la reforma administrativa, el acompañamiento a las empresas y la solución de dificultades, favoreciendo la apertura de nuevas rutas por parte de compañías navieras internacionales.



Durante las vacaciones por el Día Nacional, el 2 de septiembre, la Sociedad Anónima del Puerto de Hai Phong mantiene sus operaciones al 100%. Su director general, Le Hong Quan, señaló que la empresa ha preparado personal, equipos y planes de explotación en todas sus filiales y terminales para garantizar la continuidad de las operaciones. La coordinación con las autoridades aduaneras, la Guardia Fronteriza y la Autoridad Portuaria permite despachar con rapidez y seguridad los grandes portacontenedores que llegan durante las festividades.



Para mantener el crecimiento en los últimos meses del año, el puerto prioriza la atracción de rutas y compañías navieras estratégicas a la terminal de Tan Vu, una vez que esta pueda recibir buques de hasta 55.000 DWT. También intensifica la cooperación con grandes navieras como MSK, MSC, COSCO, Sinolines y ZGL, así como con empresas surcoreanas, para abrir nuevas rutas e incrementar el volumen de contenedores.



Paralelamente, la empresa busca mantener su cuota de mercado y ampliar su cartera de clientes entre las compañías de producción y exportación-importación de las principales zonas industriales. También impulsa servicios logísticos integrados, especialmente el transporte en barcazas entre el complejo portuario de Lach Huyen y la red de puertos fluviales interiores, con el fin de reducir costos y mejorar la competitividad.



El Puerto de Hai Phong continúa modernizando sus sistemas de tecnologías de la información, reforzando el intercambio de datos con clientes y navieras y ampliando servicios de valor añadido, como VSSC, remolcadores, logística y servicios de apoyo.



Asimismo, prevé completar las obras adicionales en los muelles 3 y 4 de Lach Huyen conforme a los requisitos establecidos y estudiar nuevas inversiones en proyectos de infraestructura con potencial./.

VNA