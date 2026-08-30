Vietnam y Kirguistán buscan un nuevo impulso a sus relaciones

Moscú (VNA) - La visita de trabajo de la vicepresidenta de Vietnam, Vo Thi Anh Xuan, a Kirguistán del 31 de agosto al 1 de septiembre y su participación en la Cumbre ampliada de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) contribuirán a fortalecer los vínculos bilaterales y ampliar la participación de Vietnam en los mecanismos multilaterales.



En declaraciones a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), el embajador de Vietnam en Kirguistán, Nguyen Thanh Le, reiteró que la invitación de Kirguistán, país que ejerce la presidencia rotatoria de la OCS para 2025-2026, refleja el reconocimiento a la posición y las contribuciones de Vietnam.



En la Cumbre, Vietnam intercambiará opiniones con otros países sobre la situación regional e internacional, así como sobre cuestiones de paz, seguridad y desarrollo, y formulará propuestas para afrontar los desafíos globales y las amenazas no tradicionales a la seguridad. Asimismo, reafirmará su compromiso con el multilateralismo, el derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas, el diálogo y la construcción de confianza.



Durante la visita, Vo Thi Anh Xuan tiene previsto reunirse con dirigentes kirguisos, jefes de delegación de otros países y representantes de organizaciones internacionales para consolidar las relaciones, ampliar la cooperación y movilizar recursos para el desarrollo nacional. Será la primera participación de una vicepresidenta vietnamita en la Cumbre ampliada de la OCS y la primera visita de un alto dirigente de Vietnam a Kirguistán desde 1990.



Las relaciones entre ambos países han avanzado en los últimos años, especialmente tras la visita a Vietnam del primer ministro Adylbek Kasymaliev en marzo de 2025 y otros contactos de alto nivel. Ambas partes también han mantenido la coordinación y el apoyo mutuo en las Naciones Unidas y otros foros multilaterales.



En 2025, el comercio bilateral alcanzó 17,6 millones de dólares según las estadísticas vietnamitas, mientras que los datos de Kirguistán sitúan la cifra en unos 117 millones de dólares, incluidos 115,4 millones de dólares de importaciones procedentes de Vietnam. En materia de inversión, el Grupo ROX desarrolla el proyecto Royal Central Park en Biskek y promueve la cooperación en vivienda, energía y turismo. La exención de visado de 60 días para ciudadanos vietnamitas también favorece los intercambios económicos y entre pueblos.



Se espera que la visita contribuya a convertir la confianza política en resultados concretos de cooperación en comercio, inversión, educación, turismo, cultura e intercambios entre pueblos, además de ampliar el espacio de cooperación de Vietnam en Kirguistán y Asia Central.



La participación de Vietnam en importantes mecanismos y eventos multilaterales refleja el creciente reconocimiento internacional a su papel y posición, al tiempo que le permite aportar iniciativas a la solución de problemas comunes, fortalecer la confianza y ampliar sus relaciones.



Con ello, Vietnam continúa reafirmándose como un miembro activo, proactivo y responsable de la comunidad internacional, comprometido con el derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas y el multilateralismo, así como con el diálogo y la cooperación en favor de la paz, la estabilidad y el desarrollo sostenible./.

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