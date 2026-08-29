Viceprimer ministro vietnamita se reúne con altos funcionarios de Estados Unidos

Hanoi (VNA) – El viceprimer ministro vietnamita Nguyen Van Thang mantuvo reuniones con dirigentes de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), el Departamento de Estado, el Departamento de Comercio y la Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo (DFC), con el objetivo de profundizar la asociación estratégica integral bilateral y promover la cooperación económica, comercial, financiera y tecnológica.



En los encuentros, efectuados durante su visita de trabajo a Estados Unidos, los días 27 y 28 de agosto, Van Thang reafirmó que Vietnam considera a Estados Unidos uno de sus principales socios estratégicos y desea que las relaciones bilaterales sigan desarrollándose de manera estable, sustantiva y mutuamente beneficiosa.



También destacó las reformas institucionales, la reducción de trámites administrativos y las prioridades del país en ciencia y tecnología, innovación y transformación digital, así como los esfuerzos para mejorar el entorno de inversión y negocios.



Durante su reunión con el representante comercial estadounidense Jamieson Greer, ambas partes abordaron medidas para promover un comercio bilateral equilibrado y sostenible, y acelerar las negociaciones del Acuerdo Comercial Recíproco, Justo y Equilibrado (ART). El funcionario anfitri´´on manifestó su disposición a coordinarse estrechamente con Vietnam para concluir pronto las negociaciones.



Con el subsecretario de Estado para Asuntos Económicos, Jacob Helberg, el viceprimer ministro vietnamita propuso ampliar la cooperación en ciencia y tecnología, inteligencia artificial, economía e infraestructura digitales, transferencia tecnológica y formación de recursos humanos.



Jacob Helberg valoró los avances de las relaciones bilaterales y expresó su disposición a estudiar mecanismos que incentiven a las empresas estadounidenses a invertir a largo plazo en Vietnam.



En las reuniones con los viceministros de Comercio Jeffrey Kessler y William Kimmitt, Nguyen Van Thang propuso que Estados Unidos retire a Vietnam de las listas de control de exportaciones D1 y D3, considere reconocer al país como economía de mercado y adopte un enfoque objetivo y justo en los casos de defensa comercial. Ambas partes destacaron el potencial de cooperación en comercio, inversión, tecnología, energía y minerales críticos.

El viceprimer ministro Nguyen Van Thang y la directora de políticas de la Corporación Financiera de Desarrollo de Estados Unidos (DFC), Caroline Vik (Foto: VNA)

Por su parte, la directora de Política de la DFC, Caroline Vik, informó que la entidad gestiona una cartera global de unos 205 mil millones de dólares y señaló oportunidades de cooperación con Vietnam en sectores como productos farmacéuticos, infraestructura digital, semiconductores, inteligencia artificial, energía y cadenas de suministro de minerales críticos./.