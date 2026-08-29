Política

Viceprimer ministro vietnamita se reúne con altos funcionarios de Estados Unidos

El viceprimer ministro Nguyen Van Thang se reunió con altos funcionarios de EE.UU. para impulsar el comercio, la inversión, la tecnología y las finanzas.

El viceprimer ministro Nguyen Van Thang con líderes del Departamento de Comercio de Estados Unidos, incluyendo al subsecretario Jeffrey Kessler y al subsecretario William Kimmitt (Foto: VNA)
El viceprimer ministro Nguyen Van Thang con líderes del Departamento de Comercio de Estados Unidos, incluyendo al subsecretario Jeffrey Kessler y al subsecretario William Kimmitt (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) – El viceprimer ministro vietnamita Nguyen Van Thang mantuvo reuniones con dirigentes de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), el Departamento de Estado, el Departamento de Comercio y la Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo (DFC), con el objetivo de profundizar la asociación estratégica integral bilateral y promover la cooperación económica, comercial, financiera y tecnológica.

En los encuentros, efectuados durante su visita de trabajo a Estados Unidos, los días 27 y 28 de agosto, Van Thang reafirmó que Vietnam considera a Estados Unidos uno de sus principales socios estratégicos y desea que las relaciones bilaterales sigan desarrollándose de manera estable, sustantiva y mutuamente beneficiosa.

También destacó las reformas institucionales, la reducción de trámites administrativos y las prioridades del país en ciencia y tecnología, innovación y transformación digital, así como los esfuerzos para mejorar el entorno de inversión y negocios.

Durante su reunión con el representante comercial estadounidense Jamieson Greer, ambas partes abordaron medidas para promover un comercio bilateral equilibrado y sostenible, y acelerar las negociaciones del Acuerdo Comercial Recíproco, Justo y Equilibrado (ART). El funcionario anfitri´´on manifestó su disposición a coordinarse estrechamente con Vietnam para concluir pronto las negociaciones.

Con el subsecretario de Estado para Asuntos Económicos, Jacob Helberg, el viceprimer ministro vietnamita propuso ampliar la cooperación en ciencia y tecnología, inteligencia artificial, economía e infraestructura digitales, transferencia tecnológica y formación de recursos humanos.

Jacob Helberg valoró los avances de las relaciones bilaterales y expresó su disposición a estudiar mecanismos que incentiven a las empresas estadounidenses a invertir a largo plazo en Vietnam.

En las reuniones con los viceministros de Comercio Jeffrey Kessler y William Kimmitt, Nguyen Van Thang propuso que Estados Unidos retire a Vietnam de las listas de control de exportaciones D1 y D3, considere reconocer al país como economía de mercado y adopte un enfoque objetivo y justo en los casos de defensa comercial. Ambas partes destacaron el potencial de cooperación en comercio, inversión, tecnología, energía y minerales críticos.

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El viceprimer ministro Nguyen Van Thang y la directora de políticas de la Corporación Financiera de Desarrollo de Estados Unidos (DFC), Caroline Vik (Foto: VNA)

Por su parte, la directora de Política de la DFC, Caroline Vik, informó que la entidad gestiona una cartera global de unos 205 mil millones de dólares y señaló oportunidades de cooperación con Vietnam en sectores como productos farmacéuticos, infraestructura digital, semiconductores, inteligencia artificial, energía y cadenas de suministro de minerales críticos./.

VNA
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