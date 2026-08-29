Vietnam y Mercosur inician negociaciones comerciales

Buenos Aires (VNA) – La primera ronda de negociaciones del Acuerdo de Comercio Preferencial (PTA) entre Vietnam y el Mercado Común del Sur (Mercosur) se concluyó 28 de agosto tras cinco días de trabajo en Buenos Aires, marcando un importante avance en el proceso de fortalecimiento de las relaciones de cooperación económica y comercial entre Vietnam y los países sudamericanos.

El director del Departamento de Política Comercial Multilateral, Le Trieu Dung, y la embajadora de Vietnam en Argentina, Ngo Minh Nguyet. (Foto: VNA)

La sesión inaugural, celebrada el 24 de agosto, contó con la participación del subsecretario de Negociaciones Económicas Internacionales e Integración del Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina, embajador Roberto Alejandro Salafia; la embajadora de Vietnam en Buenos Aires, Ngo Minh Nguyet, y miembros de las delegaciones negociadoras de Vietnam y el Mercosur.

Durante esta sesión, ambas partes reafirmaron su determinación de impulsar las negociaciones con espíritu de buena voluntad, con miras a alcanzar un acuerdo equilibrado y acorde con los intereses de Vietnam y del Mercosur.

En el marco de la ronda de negociaciones, el 26 de agosto, las delegaciones de Vietnam y el Mercosur mantuvieron un encuentro con el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina, Pablo Quirno.

En las conversaciones, el canciller argentino afirmó que Vietnam es un socio importante de Argentina en el Sudeste Asiático y expresó su deseo de que ambas partes continúen ampliando y profundizando la cooperación económica y comercial.

En la primera ronda de negociaciones del Acuerdo de Comercio Preferencial (PTA) entre Vietnam y el Mercado Común del Sur (Mercosur) (Foto: VNA)

Asimismo, propuso que Vietnam y el Mercosur establezcan una hoja de ruta concreta para las negociaciones a fin de dar impulso al proceso.

Durante las sesiones de trabajo, las partes intercambiaron activamente sobre los contenidos del futuro acuerdo y aclararon cuestiones fundamentales, sentando las bases para continuar las conversaciones en las próximas rondas.

En un mensaje publicado en redes sociales, Pablo Quirno señaló que se sentía muy complacido de recibir a los equipos de trabajo que participaron en la primera ronda presencial de negociaciones del PTA entre el Mercosur y Vietnam.

Destacó que Vietnam es actualmente el sexto socio comercial de Argentina, con un intercambio de bienes de alrededor de cuatro mil millones de dólares anuales.

En declaraciones a la VNA en Buenos Aires, el embajador Salafia afirmó que “el Mercosur está muy interesado en ampliar su red de acuerdos comerciales con todos los países del mundo” y que Vietnam constituye un socio especialmente importante.

“Todos los países, los cuatro países del Mercosur, tenemos negocios muy intensos con Vietnam. Y obviamente queremos incrementar estos flujos comerciales, y eso esperamos lograrlo a través de la negociación y llegar a un acuerdo comercial con Vietnam”, afirmó.

En cuanto a las relaciones bilaterales, Salafia señaló que, “en particular con Argentina hay un volumen de comercio muy importante, hay una gran complementariedad”.

Asimismo, destacó el potencial del Sudeste Asiático, región que, según afirmó, ha experimentado un importante desarrollo durante las últimas décadas.

La primera ronda de negociaciones representa así un paso concreto hacia la ampliación de los vínculos económicos entre Vietnam y el Mercosur, en un contexto en el que ambas partes buscan diversificar mercados, productos y áreas de cooperación/.