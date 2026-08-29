Prensa sudamericana destaca negociaciones del PTA entre Vietnam y Mercosur

Buenos Aires (VNA) – La celebración de la primera ronda de negociaciones del Acuerdo de Comercio Preferencial (PTA) entre Vietnam y Mercosur, culminada hoy en Buenos Aires, ha recibido amplia cobertura de la prensa sudamericana, que destaca la importancia de este proceso para ampliar las relaciones comerciales entre Hanoi y esa región.

El diario digital argentino Infobae publicó un artículo titulado “El Mercosur y Vietnam comenzaron negociaciones con vistas a un acuerdo comercial”, en el que destacó que las delegaciones negociadoras de ambas partes celebraron su primera reunión presencial en Buenos Aires con el objetivo de avanzar hacia un acuerdo de preferencias arancelarias.

El medio señaló que Argentina lidera las negociaciones técnicas de cinco días por parte del Mercosur.

Infobae señaló que el acuerdo busca impulsar el comercio mediante la reducción de aranceles y el abordaje de medidas no arancelarias, facilitando así el acceso de los productos de ambas partes a sus respectivos mercados.

También recordó que Vietnam y el Mercosur acordaron iniciar las negociaciones del PTA en diciembre de 2025, de conformidad con las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

De manera destacada, Infobae citó al canciller argentino, Pablo Quirno, quien afirmó que Vietnam se ha convertido en un socio comercial cada vez más importante para Argentina.

Según el ministro, Vietnam ocupa actualmente el sexto lugar entre los mercados de exportación de Argentina, con un intercambio comercial de alrededor de 4 mil millones de dólares anuales.

Por su parte, el Acontecimiento de Brasil también informaron sobre la ronda de negociaciones, destacando que se trata de un paso hacia un acuerdo comercial preferencial destinado a ampliar el intercambio, reducir las barreras comerciales y fortalecer la presencia del Mercosur en el Sudeste Asiático.

El artículo en el Acontecimiento de Brasil (Foto: VNA)

Asimismo, la página Ámbito de Uruguay y el medio Hoy de Paraguay publicaron informaciones sobre el acontecimiento, señalando el interés del Mercosur por ampliar sus relaciones comerciales con las dinámicas economías asiáticas.

Los medios destacaron que las negociaciones con Vietnam se desarrollan en un contexto en el que el bloque sudamericano impulsa activamente una red de acuerdos comerciales con diversos socios internacionales.

Otros medios regionales también enmarcaron el inicio de las negociaciones con Vietnam en la estrategia del Mercosur de ampliar sus relaciones económicas internacionales.

Según la emisora Radio Mercosur, el acuerdo podría abrir “una nueva ruta comercial hacia Asia”, contribuyendo a ampliar el intercambio, reducir las barreras comerciales y consolidar la presencia del bloque en una de las regiones económicas más dinámicas del mundo, el Sudeste Asiático.

La amplia cobertura de la prensa sudamericana sobre la ronda de negociaciones refleja el creciente interés de la región por Vietnam, en un contexto en el que el Mercosur busca nuevos mercados y fortalecer sus vínculos con las economías dinámicas de Asia./.

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