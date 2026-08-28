Vietnam estudia experiencia de Corea del Sur en materia de reservas de petróleo

Hanoi (VNA) - El ministro de Industria y Comercio de Vietnam, Le Manh Hung, sostuvo hoy una sesión de trabajo en el depósito de reservas de productos petrolíferos de Guri, gestionado por la Corporación Nacional de Petróleo de Corea del Sur (KNOC), en el marco de su visita de trabajo a ese país.

Durante la reunión con los socios surcoreanos, Manh Hung valoró altamente la experiencia de Corea del Sur y de KNOC en la construcción y operación del sistema nacional de reservas de petróleo desde 1981, especialmente en materia de seguridad, organización de la entrada, salida y rotación de las reservas, así como en la capacidad de movilizarlas cuando se producen interrupciones en el mercado.

Destacó que estas capacidades reflejan el importante papel del depósito de Guri en el sistema estratégico de reservas de productos petrolíferos de Corea del Sur y contribuyen a garantizar la seguridad energética nacional, especialmente ante las fluctuaciones del suministro.

El ministro compartió que Vietnam está acelerando la modernización de su sistema de reservas de petróleo crudo y productos petrolíferos, orientándolo hacia un modelo moderno, seguro y eficiente para reforzar la capacidad de garantizar la seguridad energética nacional. En este proceso, conocer la experiencia en tecnologías de almacenamiento subterráneo, gestión y operación, así como en respuesta a riesgos, constituye una necesidad práctica.

Manh Hung propuso a KNOC compartir experiencias en planificación, diseño, construcción y operación de instalaciones de almacenamiento de productos petrolíferos, especialmente depósitos subterráneos, así como de otros sistemas relacionados, y coordinar programas de capacitación para funcionarios vietnamitas.

Asimismo, solicitó que ambas partes continúen aprovechando las bases existentes de cooperación, estudien modelos adecuados a las necesidades y al marco jurídico de cada país y fortalezcan la capacidad de almacenamiento, diversifiquen los instrumentos destinados a garantizar el suministro y mejoren la capacidad de respuesta ante posibles interrupciones energéticas.

También pidió a las empresas de ambos países establecer puntos de contacto para continuar intercambiando experiencias y apoyar a Vietnam en la construcción de instalaciones de reservas de petróleo en el futuro.

El alto funcionario subrayó que, en un contexto en el que la situación geopolítica y los mercados energéticos mundiales siguen registrando una evolución compleja, fortalecer la capacidad de reservas de combustibles constituye uno de los factores importantes para consolidar la seguridad energética nacional y garantizar el suministro para la producción y la vida cotidiana.

La visita y sesión de trabajo en la instalación de reservas de petróleo de Guri permitió a la parte vietnamita conocer directamente la experiencia de Corea del Sur en la organización del sistema nacional de reservas de petróleo y, al mismo tiempo, ampliar los intercambios sustantivos entre ambos países en materia de seguridad energética./.

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