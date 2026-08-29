Hanoi impulsa dos proyectos clave para modernizar su red ferroviaria

Hanoi (VNA)-Hanoi inició recientemente la construcción de dos obras ferroviarias nacionales clave, con el objetivo de mejorar la conectividad regional y elevar la capacidad de transporte y logística.



Se trata de la línea del ferrocarril de circunvalación oriental (tramo Ngoc Hoi – Kim Son) y la reconfiguración de la línea ferroviaria Hanoi – Ciudad Ho Chi Minh (tramo Phu Xuyen – Ngoc Hoi).



Al intervenir la víspera en la inauguración, el presidente del Comité Popular de Hanoi, Vu Dai Thang, subrayó que, además del desarrollo vial, la ejecución de proyectos ferroviarios nacionales reviste gran importancia para el proceso de reorganización gradual de la red ferroviaria que atraviesa la ciudad.



La implementación de estos proyectos creará gradualmente las condiciones favorables para que la red ferroviaria nacional que atraviesa Hanoi aumente la conectividad y permita una mejor alineación con el desarrollo espacial urbano de la capital, reiteró.



Ambos proyectos se conectan en el complejo de la estación de Ngoc Hoi, concebido como un centro integral de transporte ferroviario que abarca aproximadamente 260 hectáreas.



Se prevé que el complejo de la estación de Ngoc Hoi se convierta en un centro de transbordo que conecte las líneas ferroviarias con otros medios de transporte.



De acuerdo con Dai Thang, se trata de proyectos de gran envergadura y complejidad técnica en los que intervienen múltiples organismos.



Por lo cual, la ciudad debe coordinarse estrechamente con los Ministerios y ramas del nivel central desde las fases de planificación, preparación de la inversión y liberación de terrenos, garantizando la coherencia entre los proyectos ferroviarios y la red de transporte y la planificación del desarrollo urbano de Hanoi, explicó.



A la vez, Nguyen Ngoc Tu, director del Departamento de Finanzas municipal, dijo que las líneas ferroviarias nacionales y los proyectos clave de infraestructura de transporte que se están ejecutando actualmente contribuirán a establecer una red de conectividad interregional, reorganizar los nodos de transporte en el sur, aliviar la presión sobre el centro urbano capitalino y crear las condiciones para el desarrollo de zonas urbanas, servicios, industrias y nuevos polos de crecimiento.



Una vez concluidos, estos proyectos ayudarán a aumentar la capacidad de transporte de pasajeros y mercancías, reducirán los costos logísticos y respaldarán la expansión del espacio de desarrollo de la capital.



Con anterioridad, el Comité Popular de Hanoi celebró ceremonias de inicio e inauguración de 54 proyectos, con una inversión total de más de 15 mil millones de dólares, en saludo al 81.º aniversario del Día Nacional (2 de septiembre).



Se espera que estas obras contribuyan a modernizar la infraestructura, resolver los cuellos de botella en el transporte y el drenaje, y ampliar el espacio de desarrollo de la capital./.

VNA