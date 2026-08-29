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Vietnam busca atraer más inversiones de empresas estadounidenses

En el marco de su visita de trabajo en Estados Unidos, el viceprimer ministro de Vietnam Nguyen Van Thang participó en un coloquio empresarial y sostuvo encuentros con gerentes de empresas especializadas en finanzas y banca, tecnología digital, ciberseguridad, manufactura avanzada, salud, energía, aviación y logística.

El viceprimer ministro de Vietnam Nguyen Van Thang y delegados en el coloquio empresarial. (Fuente: VNA)
El viceprimer ministro de Vietnam Nguyen Van Thang y delegados en el coloquio empresarial. (Fuente: VNA)

Washington (VNA)-En el marco de su visita de trabajo en Estados Unidos, el viceprimer ministro de Vietnam Nguyen Van Thang participó en un coloquio empresarial y sostuvo encuentros con gerentes de empresas especializadas en finanzas y banca, tecnología digital, ciberseguridad, manufactura avanzada, salud, energía, aviación y logística.

En las reuniones, Nguyen Van Thang afirmó que Vietnam otorga importancia a la Asociación Estratégica Integral con Estados Unidos y considera al sector de inversión extranjera como un componente crucial de la economía.

El Gobierno vietnamita sigue priorizando la estabilidad macroeconómica, el perfeccionamiento institucional y la elaboración de un marco jurídico transparente, equitativo y seguro para que los inversores extranjeros lleven a cabo operaciones comerciales a largo plazo en el país, reiteró.

El dirigente exhortó a las empresas estadounidenses a ampliar la inversión en proyectos de alta tecnología, fomentar la transferencia de conocimientos, apoyar el ecosistema de innovación y capacitar a recursos humanos de alta calidad, al tiempo que se crean condiciones para que las entidades vietnamitas participen más activamente en las cadenas de valor mundiales.

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El viceprimer ministro Nguyen Van Thang trabaja en la sede del Grupo Amazon Web Services (AWS). (Fuente: VNA)



Vietnam se compromete a mantener el diálogo, atender las propuestas de los inversores y trabajar conjuntamente para resolver las dificultades, bajo el espíritu de armonizar intereses y compartir riesgos, puntualizó.

Además, expresó su confianza en que la comunidad empresarial estadounidense siga actuando como puente de conexión para promover la cooperación económica y comercial bilateral de manera equilibrada, sostenible y sustantiva, contribuyendo así a facilitar las negociaciones para un acuerdo comercial recíproco, equilibrado y equitativo entre los dos países.

A su vez, representantes empresariales estadounidenses valoraron positivamente los logros de Vietnam en materia de desarrollo socioeconómico, sus esfuerzos por reformar las instituciones y simplificar los procedimientos administrativos, así como su enfoque estratégico en la ciencia, la tecnología y la innovación; considerándolos un punto destacado entre los mercados emergentes.

Expresaron su deseo de seguir ampliando las actividades de la investigación y el desarrollo, la fabricación de alta tecnología, los pagos digitales, la ciberseguridad y la capacitación de la fuerza laboral en el país sudesteasiático.

Además, las empresas estadounidenses recomendaron a Vietnam a seguir garantizando la estabilidad, la transparencia y la previsibilidad de las políticas; a intensificar las consultas con los inversores durante el proceso de elaboración de normativas; y a establecer plazos de transición adecuados, entre otros./.

VNA
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