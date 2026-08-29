Vietnam busca atraer más inversiones de empresas estadounidenses

Washington (VNA)-En el marco de su visita de trabajo en Estados Unidos, el viceprimer ministro de Vietnam Nguyen Van Thang participó en un coloquio empresarial y sostuvo encuentros con gerentes de empresas especializadas en finanzas y banca, tecnología digital, ciberseguridad, manufactura avanzada, salud, energía, aviación y logística.
En las reuniones, Nguyen Van Thang afirmó que Vietnam otorga importancia a la Asociación Estratégica Integral con Estados Unidos y considera al sector de inversión extranjera como un componente crucial de la economía.
El Gobierno vietnamita sigue priorizando la estabilidad macroeconómica, el perfeccionamiento institucional y la elaboración de un marco jurídico transparente, equitativo y seguro para que los inversores extranjeros lleven a cabo operaciones comerciales a largo plazo en el país, reiteró.
El dirigente exhortó a las empresas estadounidenses a ampliar la inversión en proyectos de alta tecnología, fomentar la transferencia de conocimientos, apoyar el ecosistema de innovación y capacitar a recursos humanos de alta calidad, al tiempo que se crean condiciones para que las entidades vietnamitas participen más activamente en las cadenas de valor mundiales.
Vietnam se compromete a mantener el diálogo, atender las propuestas de los inversores y trabajar conjuntamente para resolver las dificultades, bajo el espíritu de armonizar intereses y compartir riesgos, puntualizó.
Además, expresó su confianza en que la comunidad empresarial estadounidense siga actuando como puente de conexión para promover la cooperación económica y comercial bilateral de manera equilibrada, sostenible y sustantiva, contribuyendo así a facilitar las negociaciones para un acuerdo comercial recíproco, equilibrado y equitativo entre los dos países.
A su vez, representantes empresariales estadounidenses valoraron positivamente los logros de Vietnam en materia de desarrollo socioeconómico, sus esfuerzos por reformar las instituciones y simplificar los procedimientos administrativos, así como su enfoque estratégico en la ciencia, la tecnología y la innovación; considerándolos un punto destacado entre los mercados emergentes.
Expresaron su deseo de seguir ampliando las actividades de la investigación y el desarrollo, la fabricación de alta tecnología, los pagos digitales, la ciberseguridad y la capacitación de la fuerza laboral en el país sudesteasiático.
Además, las empresas estadounidenses recomendaron a Vietnam a seguir garantizando la estabilidad, la transparencia y la previsibilidad de las políticas; a intensificar las consultas con los inversores durante el proceso de elaboración de normativas; y a establecer plazos de transición adecuados, entre otros./.