República Checa valora contribuciones de comunidad vietnamita al desarrollo socioeconómico

Praga (VNA) - La Embajada de Vietnam en la República Checa celebró una ceremonia conmemorativa del 81.º aniversario del Día Nacional de Vietnam (2 de septiembre), ocasión para repasar más de siete décadas de amistad, cooperación y vínculos entre ambos países.



En su discurso inaugural, el embajador de Vietnam en la República Checa, Duong Hoai Nam, destacó el significado del 2 de septiembre para cada vietnamita. Hace 81 años, en la plaza Ba Dinh, el Presidente Ho Chi Minh leyó la Declaración de Independencia, proclamando el nacimiento de la República Democrática de Vietnam (hoy República Socialista de Vietnam) y abriendo una nueva era de independencia, libertad y soberanía nacional.



Según el diplomático, a lo largo del proceso de construcción y desarrollo nacional, Vietnam siempre ha valorado el apoyo y la solidaridad de los amigos internacionales, incluida la antigua Checoslovaquia y la actual República Checa. En 1950, Checoslovaquia se convirtió en uno de los primeros países en establecer relaciones diplomáticas con Vietnam, sentando las bases de una amistad preservada y fortalecida por generaciones de dirigentes y pueblos de ambos países.

En el evento (Foto: VNA)





El embajador afirmó que las relaciones Vietnam-República Checa entran en una nueva etapa de desarrollo en el marco de la asociación estratégica, con amplio margen para ampliar la cooperación en economía, comercio, defensa, educación, ciencia y tecnología, así como en otros ámbitos con fortalezas complementarias.



Asimismo, valoró el apoyo del primer ministro Andrej Babiš y expresó su confianza en que la visita a Vietnam prevista para la segunda mitad de noviembre del jefe del Gobierno checo, acompañado de una delegación empresarial, dará un nuevo impulso a la cooperación bilateral.



En su intervención, el primer ministro Andrej Babiš señaló que, pese a la distancia geográfica, Vietnam y la República Checa mantienen estrechos vínculos, cuya base más sólida son las personas.



En el ámbito económico, Andrej Babiš afirmó que Vietnam es un importante socio comercial de la República Checa en el Sudeste Asiático. Ambos países están ampliando la cooperación en industria, energía, transporte, aviación, tecnología y otros nuevos sectores.



El primer viceprimer ministro y titular de Industria y Comercio, Karel Havlíček, informó que Vietnam es actualmente el socio comercial más importante de la República Checa en el Sudeste Asiático. El comercio bilateral alcanzó por primera vez unos 5.000 millones de dólares en 2025 y se prevé que aumente a unos 7.000 millones de dólares este año.



El presidente de la Cámara de Diputados, Tomio Okamura, también destacó el papel de la comunidad vietnamita y señaló que quienes estudiaron y trabajaron en la antigua Checoslovaquia y en la República Checa han creado profundos vínculos con el país de acogida. Estos lazos se han transmitido de generación en generación, constituyendo una sólida base social para las relaciones bilaterales.



Con motivo del Día Nacional, se organizó en Praga una exposición temática titulada “Presidente Ho Chi Minh - El viaje de conexión y difusión del espíritu de solidaridad internacional”, con motivo del aniversario de la visita del líder vietnamita a Checoslovaquia en 1957 y de importantes hitos en las relaciones bilaterales.



La exposición presenta fotografías y documentos sobre la vida, trayectoria revolucionaria, pensamiento, ética y estilo de Ho Chi Minh, poniendo de relieve los valores de paz, amistad y solidaridad internacional. Los materiales sobre las relaciones Vietnam-Checoslovaquia y Vietnam-República Checa contribuyen a que el público conozca mejor el proceso histórico y los estrechos vínculos entre ambos pueblos./.