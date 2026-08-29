Política

Vietnam proporciona 100 mil USD en ayuda de emergencia a Colombia tras el terremoto

El Estado y el pueblo de Vietnam han decidido proporcionar una ayuda humanitaria de emergencia de 100 mil dólares al Gobierno y al pueblo de Colombia para contribuir a superar las consecuencias del desastre natural y ayudar a las comunidades afectadas a estabilizar sus vidas lo antes posible.

Equipos de rescate buscan víctimas tras un terremoto en Cali, Colombia, el 12 de agosto de 2026. (Foto: Xinhua/VNA)
Equipos de rescate buscan víctimas tras un terremoto en Cali, Colombia, el 12 de agosto de 2026. (Foto: Xinhua/VNA)

Hanoi (VNA) – El Estado y el pueblo de Vietnam han decidido proporcionar una ayuda humanitaria de emergencia de 100 mil dólares al Gobierno y al pueblo de Colombia para contribuir a superar las consecuencias del desastre natural y ayudar a las comunidades afectadas a estabilizar sus vidas lo antes posible.

La ayuda responde a las importantes pérdidas humanas y materiales causadas por el terremoto que azotó Colombia el 10 de agosto pasado, y refleja la tradicional amistad y solidaridad, así como el espíritu de apoyo mutuo entre los pueblos vietnamita y colombiano./.

VNA
#Vietnam #Colombia #terremoto
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