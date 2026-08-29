Embajadora estadounidense destaca hoja de ruta para impulsar lazos con Vietnam

Hanoi (VNA) – Vietnam y Estados Unidos han comenzado a debatir una hoja de ruta destinada a convertir su Asociación Estratégica Integral en resultados concretos y cuantificables en una amplia gama de ámbitos, informó la embajadora estadounidense en Hanoi, Jennifer Wicks, durante un encuentro con la prensa celebrado en Hanoi el 28 de agosto.



En respuesta a una pregunta de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) sobre cómo podrían los dos países hacer que su asociación elevada sea más sustantiva y orientada a resultados, la diplomática señaló que ambas partes comparten una visión similar sobre lo que la Asociación Estratégica Integral debe significar en la práctica, incluidas las actividades y proyectos específicos necesarios para dotar de contenido concreto a la relación bilateral.



Como ejemplo, mencionó la reciente visita exitosa del portaaviones USS George Washington a Da Nang, ciudad costera del centro de Vietnam. Según la embajadora, la asociación bilateral cuenta con una agenda de futuro que abarca los ámbitos político, de seguridad, aplicación de la ley, económico, sanitario, educativo y de los intercambios entre pueblos, con el objetivo general de promover la prosperidad y la seguridad de ambos pueblos.



Señaló que el próximo tercer aniversario del establecimiento de la Asociación Estratégica Integral constituye una oportunidad propicia para seguir impulsando las relaciones bilaterales.



La cooperación económica y comercial figura entre las principales prioridades de la embajadora durante su mandato. Jennifer Wicks afirmó que defenderá los intereses de las empresas y del sector privado estadounidenses, al tiempo que trabajará para garantizar que las autoridades y los consumidores vietnamitas conozcan los productos y servicios de alta calidad que pueden ofrecer las empresas estadounidenses. Desde su llegada a Vietnam, dijo, ya ha trabajado en oportunidades de cooperación en sectores como la aviación, la energía, la tecnología y la defensa.



La embajadora también valoró positivamente la disposición del Gobierno vietnamita a trabajar con la parte estadounidense y las empresas de ese país para abordar cuestiones relacionadas con el acceso al mercado, así como los desafíos regulatorios y otros obstáculos empresariales, con el objetivo de garantizar condiciones equitativas para las compañías estadounidenses.



En cuanto a la cooperación en defensa y seguridad, la embajadora destacó los avances logrados por ambos países, desde la solución de las consecuencias de la guerra hasta la colaboración en ámbitos más amplios de interés común.



Describió los programas destinados a superar las consecuencias de la guerra como una base importante para la creciente confianza entre Vietnam y Estados Unidos, y afirmó que estos demuestran cómo vietnamitas y estadounidenses pueden trabajar codo con codo para alcanzar objetivos comunes.



Preguntada sobre la futura cooperación para localizar a personas desaparecidas, señaló que el apoyo de Estados Unidos podría aprovechar los recursos y la tecnología gubernamentales, así como los conocimientos especializados del sector privado y de las instituciones educativas.



La educación y los intercambios entre los pueblos constituyen otro pilar importante de las relaciones bilaterales. Según la embajadora, Vietnam ocupa el primer lugar entre los países de la ASEAN y figura entre los principales países del mundo por número de estudiantes que cursan estudios en Estados Unidos.



Al concluir el encuentro con la prensa, la embajadora se comprometió a trabajar para promover los intereses comunes de ambos países y lograr resultados positivos tanto para Vietnam como para Estados Unidos./.



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