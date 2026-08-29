Más de 500 empresas participan en conferencia sobre inversiones en provincia de Tay Ninh

Tay Ninh, Vietnam (VNA) – El Comité Popular de la provincia vietnamita de Tay Ninh celebró el 28 de agosto una conferencia de promoción de inversiones, a la que asistieron el viceprimer ministro Le Tien Chau, representantes de misiones diplomáticas y organizaciones internacionales en Vietnam, así como más de 500 empresas nacionales y extranjeras.



En su intervención, Tien Chau afirmó que, tras la fusión, Tay Ninh cuenta con un nuevo espacio de desarrollo, mayor escala y un enorme potencial, gracias a su favorable posición geoeconómica, al limitar con Ciudad Ho Chi Minh y Dong Nai, estar conectada con el delta del Mekong, compartir frontera con Camboya y tener acceso al puerto internacional de Long An.



Estas ventajas permiten a la provincia avanzar hacia la consolidación de un centro del sur que conecte las zonas fronterizas, la industria, la agricultura, la logística y los mercados internacionales, señaló.



El viceprimer ministro instó a Tay Ninh a concentrarse en garantizar recursos suficientes, la ejecución oportuna y la eficacia de los proyectos; mejorar sustancialmente el entorno de inversión y negocios; continuar reduciendo el tiempo y los costos de los procedimientos administrativos; y pasar de manera más decidida de un enfoque centrado en la gestión a otro orientado a facilitar el desarrollo y prestar servicios públicos.



También pidió a la provincia priorizar el desarrollo de infraestructuras estratégicas de transporte y de espacios económicos a lo largo de los principales corredores y ejes de crecimiento; preparar terrenos con las condiciones necesarias y completar las infraestructuras de los parques industriales, las zonas económicas fronterizas y las cadenas logísticas.

Tay Ninh cuenta con 34 zonas industriales habilitadas para recibir inversores, las cuales han atraído más de 2.600 proyectos. (Fuente: VNA)





La atracción de inversiones, subrayó, debe estar vinculada a un nuevo modelo de crecimiento, la innovación y transferencia tecnológica, la formación de recursos humanos, el desarrollo de industrias auxiliares y la protección del medio ambiente.



El secretario del Comité del Partido de Tay Ninh, Nguyen Van Quyet, informó que la economía provincial creció un 10,12% en el primer semestre de 2026, mientras que por tamaño económico en 2025 ocupó el noveno lugar entre las 34 provincias y ciudades administradas directamente por el Gobierno central. La captación de inversión extranjera directa (IED) superó los 26 mil millones de dólares, situándose en el séptimo puesto entre las 34 localidades.



Según el funcionario, Tay Ninh está organizando su espacio de desarrollo conforme a un modelo policéntrico y multipolar, reforzando la conectividad con Ciudad Ho Chi Minh, la región sudeste, el delta del Mekong y Camboya. La provincia se centra en aprovechar sus ventajas en industria, logística, agricultura de alta tecnología, actividades económicas en zonas fronterizas, comercio transfronterizo, turismo y energía limpia.



Al mismo tiempo, Tay Ninh ha trabajado para reformar los procedimientos administrativos, eliminar obstáculos, invertir en infraestructuras, desarrollar recursos humanos de alta calidad y promover la ciencia y la tecnología, la innovación y la transformación digital.



La provincia prioriza la captación de inversiones en industrias de alta tecnología, industria verde, logística, agricultura de alta tecnología, servicios modernos, turismo de alta calidad y nuevos modelos económicos, destacó Van Quyet.



En la conferencia, Tay Ninh recibió el interés de inversión de 41 grupos y empresas inversoras para 59 proyectos, con una inversión total estimada de unos 720 billones de dongs (28 mil millones de dólares). Los proyectos se concentran en ámbitos como la implementación de la planificación provincial, las infraestructuras de parques industriales, el desarrollo urbano, la agricultura de alta tecnología y otros sectores con potencial de desarrollo.



Asimismo, la provincia concedió decisiones de aprobación de la política de inversión y certificados de registro de inversión para 31 proyectos de 27 inversores, con un capital total de unos 80 billones de dongs (3,07 mil millones de USD). Al mismo tiempo, se inició la construcción de 13 proyectos y obras por un valor aproximado de 120 billones de dongs (unos 4,6 mil millones de USD)./.



