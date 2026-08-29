81 años de diplomacia vietnamita: de legado histórico a mayor protagonismo internacional

Hanoi (VNA) – La Misión Permanente de Vietnam ante las Naciones Unidas (ONU) celebró en Nueva York una ceremonia conmemorativa del 81.º aniversario del Día Nacional (2 de septiembre) y del Día Tradicional de la Diplomacia vietnamita (28 de agosto). Antes de la ceremonia, los participantes rindieron homenaje al Presidente Ho Chi Minh, primer Ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, y expresaron su profundo agradecimiento a las generaciones anteriores que sentaron las bases y contribuyeron al desarrollo de la diplomacia revolucionaria vietnamita.



Asimismo, escucharon la carta del ministro de Relaciones Exteriores Le Hoai Trung con motivo del aniversario y repasaron los 81 años de desarrollo del sector.



En sus intervenciones, los representantes destacaron las importantes contribuciones de la diplomacia vietnamita a la lucha por la independencia, la defensa y construcción nacional y la elevación de la posición del país en la escena internacional.



También valoraron la coordinación entre la Misión Permanente y otras agencias vietnamitas en Nueva York para cumplir las tareas encomendadas por el Partido y el Estado.

Miembros de la delegación vietnamita ante las Naciones Unidas y de las oficinas de representación de Vietnam en Nueva York. (Foto: VNA)

El embajador Do Hung Viet, jefe de la Misión, expresó su orgullo por formar parte del sector y continuar el valioso legado de las generaciones precedentes.



Subrayó que las contribuciones diplomáticas, especialmente en el ámbito multilateral, tienen un significado duradero para mantener un entorno de paz y desarrollo y elevar la posición de Vietnam.



La ceremonia concluyó en un ambiente de unidad y orgullo, reafirmando el compromiso de los funcionarios vietnamitas de continuar contribuyendo a los intereses nacionales y a la construcción de un Vietnam pacífico, independiente, autosuficiente, desarrollado y con una posición cada vez más elevada en la escena internacional./.