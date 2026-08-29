Presidenta del Frente de la Patria de Vietnam transmite condolencias a China por desastre en Tíbet

Hanoi (VNA) - La presidenta del Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam, Bui Thi Minh Hoai, transmitió sus condolencias al presidente del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino (CCPPCh), Wang Huning, ante las graves pérdidas humanas y materiales causadas por el deslizamiento de tierra ocurrido el 26 de agosto en la zona del puesto fronterizo de Gyirong, en el distrito homónimo de la ciudad de Xigazê, en la Región Autónoma del Tíbet.



En el mensaje, enviado en nombre del Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam y a título personal, Minh Hoai, miembro del Buró Político y secretaria del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, expresó sus más sinceras condolencias a Wang Huning, miembro del Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China, y al Comité Nacional de la CCPPCh, a las familias de las víctimas y a los habitantes de las zonas afectadas.



La dirigente vietnamita destacó que, en virtud de los tradicionales lazos de amistad y estrecha solidaridad entre Vietnam y China, países que mantienen una relación de “camaradas y hermanos”, así como de la cooperación tradicional entre el Frente de la Patria de Vietnam y la CCPPCh, el pueblo vietnamita comparte profundamente las dificultades y pérdidas que afronta el pueblo chino.



Asimismo, expresó su confianza en que, bajo el liderazgo del secretario general del Partido Comunista y presidente de China, Xi Jinping, y con la dirección y gestión oportuna y eficaz del Gobierno chino, junto con los esfuerzos conjuntos de la población y la participación activa de la CCPPCh, los habitantes de las zonas afectadas puedan superar pronto las dificultades, mitigar las consecuencias del desastre, recuperar sus condiciones de vida y reanudar gradualmente la producción./.





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