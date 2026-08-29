Presidente del Parlamento entrega insignias del Partido a veteranos revolucionarios

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Con motivo del 81.º aniversario del Día Nacional de Vietnam (2 de septiembre), el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, asistió hoy en Ciudad Ho Chi Minh a una ceremonia en la que entregó insignias por 80, 65 y 60 años de militancia en el Partido a veteranos revolucionarios de la urbe.



Al felicitar a los militantes y veteranos revolucionarios homenajeados, Thanh Man destacó que, durante el proceso de construcción y desarrollo nacional, el Partido ha dirigido la revolución vietnamita para superar numerosas dificultades y desafíos y alcanzar importantes logros.



Señaló que estos resultados son fruto de las grandes contribuciones y sacrificios de generaciones de cuadros y militantes a lo largo de diferentes períodos, entre ellos los homenajeados en la ceremonia.



Según el presidente de la Asamblea Nacional, independientemente de los cargos desempeñados, los militantes veteranos han demostrado una firmeza política y una absoluta lealtad al Partido, la Patria y el pueblo, además de cumplir con un alto sentido de responsabilidad las tareas asignadas por la organización.

En la ceremonia (Foto: VNA)



Afirmó que las insignias concedidas constituyen un reconocimiento del Partido a la trayectoria de dedicación y contribución de los homenajeados a la gloriosa causa revolucionaria.



Subrayó que este reconocimiento no solo representa un honor para los propios militantes, sino también un motivo de orgullo y alegría para las organizaciones partidistas en las que militan y sus familias.



En la ceremonia, el presidente de la Asamblea Nacional pidió a las autoridades de Ciudad Ho Chi Minh, así como a los organismos y sectores competentes, continuar prestando atención y cuidando las condiciones materiales y espirituales de los militantes veteranos.



Asimismo, instó a fortalecer la formación y educación sobre las tradiciones revolucionarias entre los cuadros, militantes y jóvenes, para que sigan el ejemplo de las generaciones anteriores y continúen dignamente la gloriosa tradición del Comité del Partido de Ciudad Ho Chi Minh.



Tras la ceremonia, Thanh Man acudió al domicilio de Nguyen Thi Nam, exsubjefa de la División de Organización de Personal del Departamento de Cultura y Deportes de Ciudad Ho Chi Minh, actualmente militante de la organización del Partido del barrio de Sai Gon, para entregarle la insignia por 80 años de militancia./.



