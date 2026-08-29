Política

Presidente del Parlamento entrega insignias del Partido a veteranos revolucionarios

El presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, entrega insignias por 80, 65 y 60 años de militancia en el Partido a veteranos revolucionarios.

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, pronuncia un discurso en el evento (Foto: VNA)
El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, pronuncia un discurso en el evento (Foto: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Con motivo del 81.º aniversario del Día Nacional de Vietnam (2 de septiembre), el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, asistió hoy en Ciudad Ho Chi Minh a una ceremonia en la que entregó insignias por 80, 65 y 60 años de militancia en el Partido a veteranos revolucionarios de la urbe.

Al felicitar a los militantes y veteranos revolucionarios homenajeados, Thanh Man destacó que, durante el proceso de construcción y desarrollo nacional, el Partido ha dirigido la revolución vietnamita para superar numerosas dificultades y desafíos y alcanzar importantes logros.

Señaló que estos resultados son fruto de las grandes contribuciones y sacrificios de generaciones de cuadros y militantes a lo largo de diferentes períodos, entre ellos los homenajeados en la ceremonia.

Según el presidente de la Asamblea Nacional, independientemente de los cargos desempeñados, los militantes veteranos han demostrado una firmeza política y una absoluta lealtad al Partido, la Patria y el pueblo, además de cumplir con un alto sentido de responsabilidad las tareas asignadas por la organización.

vnanet-potal-chu-tich-quoc-hoi-trao-tang-huy-hieu-dang-tai-thanh-pho-ho-chi-minh-8992344.jpg
En la ceremonia (Foto: VNA)


Afirmó que las insignias concedidas constituyen un reconocimiento del Partido a la trayectoria de dedicación y contribución de los homenajeados a la gloriosa causa revolucionaria.

Subrayó que este reconocimiento no solo representa un honor para los propios militantes, sino también un motivo de orgullo y alegría para las organizaciones partidistas en las que militan y sus familias.

En la ceremonia, el presidente de la Asamblea Nacional pidió a las autoridades de Ciudad Ho Chi Minh, así como a los organismos y sectores competentes, continuar prestando atención y cuidando las condiciones materiales y espirituales de los militantes veteranos.

Asimismo, instó a fortalecer la formación y educación sobre las tradiciones revolucionarias entre los cuadros, militantes y jóvenes, para que sigan el ejemplo de las generaciones anteriores y continúen dignamente la gloriosa tradición del Comité del Partido de Ciudad Ho Chi Minh.

Tras la ceremonia, Thanh Man acudió al domicilio de Nguyen Thi Nam, exsubjefa de la División de Organización de Personal del Departamento de Cultura y Deportes de Ciudad Ho Chi Minh, actualmente militante de la organización del Partido del barrio de Sai Gon, para entregarle la insignia por 80 años de militancia./.

VNA
#DHD #Tran Thanh Man #Ciudad Ho Chi Minh #insignias de militancia
Seguir VietnamPlus

Congreso Nacional del Partido

Noticias relacionadas

Presidente de Asamblea Nacional de Costa de Marfil llega a Hanoi y fue recibido en el aeropuerto internacional de Noi Bai por el subjefe permanente de la Comisión de Defensa, Seguridad y Asuntos Exteriores del Parlamento de Vietnam, Vu Hai Ha. (Foto: VNA)

Presidente de Asamblea Nacional de Costa de Marfil llega a Hanoi

El titular del Parlamento marfileño, Patrick Achi, arribó a Hanoi para realizar una visita oficial a Vietnam del 23 al 26 de agosto por invitación de Tran Thanh Man, con el objetivo de intercambiar experiencias legislativas e impulsar la cooperación bilateral tras medio siglo de relaciones diplomáticas.

Ver más

La embajadora de Estados Unidos en Vietnam, Jennifer Wicks. (Fuente: VNA)

Embajadora estadounidense destaca hoja de ruta para impulsar lazos con Vietnam

Vietnam y Estados Unidos han comenzado a debatir una hoja de ruta destinada a convertir su Asociación Estratégica Integral en resultados concretos y cuantificables en una amplia gama de ámbitos, informó la embajadora estadounidense en Hanoi, Jennifer Wicks, durante un encuentro con la prensa celebrado en Hanoi el 28 de agosto.

Los equipos de rescate buscan víctimas tras las inundaciones y deslizamientos de tierra en Nuwakot, Nepal, el 27 de agosto de 2026. Foto: Xinhua/VNA

Un ciudadano vietnamita desaparecido en devastador desastre en Nepal

Un ciudadano vietnamita figura entre las personas desaparecidas tras las inundaciones y deslizamientos de tierra registrados el pasado 26 de agosto en una zona fronteriza con el Tíbet (China), según informó el corresponsal de esta agencia en Asia Meridional, citando un comunicado de la Junta de Turismo de Nepal.