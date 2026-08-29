Vietnam y Camboya refuerzan la cooperación parlamentaria

Phnom Penh (VNA)-Durante la segunda Conferencia Interparlamentaria a nivel de presidentes de Parlamento (ISC-2), celebrada en Phnom Penh, Camboya, la vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Vietnam, Nguyen Thi Thanh, y los dirigentes participantes reafirmaron el papel importante y distintivo de la diplomacia parlamentaria en el fomento del diálogo, el fortalecimiento de la confianza y la traducción de los compromisos internacionales en políticas, leyes y acciones concretas.



En la reunión, celebrada del 27 al 28 del presente mes, los asistentes exhortaron a los Parlamentos a alzar la voz y tomar medidas; a aumentar el intercambio y la cooperación y a compartir experiencias; así como a promover la resolución pacífica de conflictos y a defender el papel del sistema jurídico internacional y del multilateralismo; como contribución al mantenimiento de la paz, la estabilidad y el desarrollo global.



En especial, alcanzaron un consenso para adoptar la Declaración de Phnom Penh, la cual incluye numerosos puntos clave, sobre todo reafirmar el compromiso de defender la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, respetar la soberanía y la integridad territorial, y resolver las controversias por medios pacíficos.



Asimismo, la Declaración busca defender el multilateralismo y el papel de la diplomacia parlamentaria, impulsar la cooperación parlamentaria en materia de desarrollo sostenible, seguridad humana, respuesta al cambio climático y transformación digital, entre otros.



Al margen de la conferencia, Nguyen Thi Thanh se reunió la víspera con Konstantin Kosachev, vicepresidente del Consejo de la Federación de Rusia.



En el encuentro, ambas partes expresaron su satisfacción por el desarrollo fructífero de la relación entre los dos países en diversos ámbitos en los últimos tiempos, incluidos la política, la diplomacia, la defensa y la seguridad, la energía y la ciencia y la tecnología.

La vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Vietnam Nguyen Thi Thanh se reúne con el presidente del Partido Popular de Camboya (PPC) y titular del Senado, Samdech Techo Hun Sen. (Fuente: VNA)

Coincidieron en que la cooperación interparlamentaria es un pilar fundamental de los nexos bilaterales y reafirmaron la importancia de intensificar el intercambio regular de delegaciones de alto nivel, así como la colaboración a través de mecanismos de comisiones interparlamentarias y grupos parlamentarios de amistad.



Konstantin Kosachev declaró que el 2026 es el "Año de la Educación y la Ciencia" en las relaciones bilaterales y expresó su deseo de acoger a un gran número de estudiantes vietnamitas en un futuro próximo.



En el mismo día, Nguyen Thi Thanh sostuvo reuniones con el presidente del Partido Popular de Camboya (PPC) y titular del Senado, Samdech Techo Hun Sen, y Men Sam An, vicepresidenta del PPC, titular de la Asociación de Amistad Camboya-Vietnam y del Grupo Parlamentario de Amistad Camboya-Vietnam.



En la cita con Hun Sen, Nguyen Thi Thanh expresó su confianza en que el dirigente camboyano continúe apoyando a ambos países en el aumento del intercambio de delegaciones y contactos de alto nivel a través de todos los canales —incluidos los parlamentarios— y en el aprovechamiento del papel de sus respectivos órganos legislativos para promover y supervisar la cooperación entre Ministerios, ramas y localidades, especialmente las provincias fronterizas.



También agradeció a Camboya por la cooperación y asistencia en la búsqueda y repatriación de los restos de soldados voluntarios y expertos vietnamitas caídos en este país, contribuyendo así a la implementación de la "Campaña de los 500 días y noches" de Vietnam.



A su vez, Hun Sen resaltó que la presencia de Nguyen Thi Thanh contribuyó al éxito de la conferencia ISC-2 y demostró la solidaridad y el apoyo de Vietnam hacia el país anfitrión.



Además, formuló votos porque ambas partes coordinen la organización eficaz de actividades en 2027 para conmemorar el 60.º aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas bilaterales y los 50 años de la llegada de Samdech Techo Hun Sen a Vietnam —hito que marcó el inicio del camino para derrocar al régimen genocida de Pol Pot—, considerando esto como una oportunidad para educar a las generaciones más jóvenes de los países sobre la solidaridad y la estrecha amistad entre los dos pueblos.



Se espera que las partes continúen avanzando en la demarcación de la frontera y la colocación de hitos, con el objetivo de completar el establecimiento de una línea limitrofe pacífica y amistosa, reiteró.



En el encuentro con Men Sam An, las dos dirigentes intercambiaron puntos de vista y experiencias sobre la elaboración de leyes, el ejercicio de funciones de supervisión, las contribuciones a la prevención y control de la corrupción y el despilfarro y el fomento de la transformación digital.



Asimismo, acordaron seguir promoviendo eficazmente el papel de los Grupos Parlamentarios de Amistad para preservar y consolidar aún más las relaciones entre Vietnam y Camboya, así como la cooperación entre los órganos legislativos.



Con anterioridad, Nguyen Thi Thanh visitó la Embajada de Vietnam en Camboya, donde dialogó con funcionarios, trabajadores de la agencia y representantes de residentes connacionales en este país./.