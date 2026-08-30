Vietnam estrecha lazos con Tailandia y Japón con motivo de su 81.º aniversario del Día Nacional

Bangkok (VNA) - Con motivo del 81.º aniversario de la Día Nacional de Vietnam (2 de septiembre de 1945 - 2026), los Consulados Generales de Vietnam en Khon Kaen (Tailandia) y Osaka (Japón) organizaron actos conmemorativos destinados a fortalecer la amistad, los intercambios entre pueblos y la cooperación bilateral.



El 29 de agosto, el Consulado General de Vietnam en Khon Kaen celebró una ceremonia por el 81.º aniversario del Día Nacional y el 50.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambas naciones (6 de agosto de 1976 - 2026), con la participación de dirigentes de las provincias del noreste de Tailandia, representantes de organizaciones de amistad y empresas, así como unos mil vietnamitas residentes en la región.



El cónsul general de Vietnam en Khon Kaen, Dinh Hoang Linh, destacó los avances alcanzados por Vietnam durante 81 años de construcción y desarrollo, así como su creciente integración internacional y posición regional e internacional.



Al referirse al 50.º aniversario de las relaciones diplomáticas con Tailandia, afirmó que ambas partes cuentan con una sólida base de amistad y confianza política para seguir profundizando la Asociación Estratégica Integral, en beneficio de sus pueblos y como modelo de cooperación para el desarrollo dentro de la ASEAN.



Representantes tailandeses resaltaron los estrechos vínculos históricos y las similitudes culturales entre ambos pueblos, que favorecen la cooperación en comercio, inversión, turismo, educación, cultura y artes. También destacaron el desarrollo de los vínculos entre localidades, entre ellas Khon Kaen y Da Nang.



El presidente de la Asociación de Amistad Tailandia-Vietnam, Sanan Angubolkul, expresó su deseo de que los tailandeses de origen vietnamita, especialmente las nuevas generaciones, preserven sus raíces, idioma, cultura e identidad. Por su parte, el presidente de la Asociación de Vietnamitas en Tailandia, Ho Van Lam, llamó a la comunidad a preservar la cultura nacional y contribuir al fortalecimiento de la amistad entre ambos países.



El programa incluyó un festival de música Vietnam-Tailandia, la entrega de premios del primer Concurso de Belleza con Ao Dai Vietnam-Tailandia 2026 y otras actividades políticas, culturales y educativas celebradas en Udon Thani los días 28 y 29 de agosto.



Participantes en la celebración en Osaka, Japón, el 28 de agosto (Foto: VNA)

En Osaka, el Consulado General de Vietnam celebró el 28 de agosto una ceremonia con unos 400 invitados, entre ellos dirigentes locales, parlamentarios, representantes de organismos y empresas japonesas, cónsules generales de distintos países en Kansai y miembros de la comunidad vietnamita.



El cónsul general de Vietnam en Osaka, Nguyen Truong Son, destacó que el país está entrando en una nueva etapa de desarrollo, impulsando la ciencia y tecnología, la innovación, la transformación digital, los recursos humanos altamente cualificados y la transición verde, al tiempo que amplía la cooperación internacional, con Japón como socio especialmente importante.



Afirmó que las relaciones Vietnam-Japón atraviesan el mejor momento de su historia y destacó el potencial de Kansai para ampliar la cooperación bilateral. En este sentido, valoró la participación de localidades de la región en el segundo Foro de Cooperación entre Localidades Vietnam-Japón, previsto en la ciudad vietnamita de Hue a principios de septiembre.



Nguyen Truong Son expresó su deseo de intensificar la cooperación en ciencia y tecnología, innovación, transformación digital, transición verde, formación de recursos humanos, salud, turismo e intercambios culturales. También agradeció el apoyo de las autoridades y el pueblo de Kansai a la comunidad vietnamita, integrada actualmente por más de 130.000 personas, y pidió a sus miembros respetar las leyes, integrarse activamente y contribuir a la sociedad de acogida.



Por parte japonesa, se valoraron los esfuerzos del Consulado General de Vietnam en Osaka para promover los intercambios y la cooperación, así como las contribuciones de la comunidad vietnamita al desarrollo local.



Con motivo de la celebración, Nguyen Truong Son entregó la Orden de la Amistad de la República Socialista de Vietnam a Takashima Akihiko y Oike Koji por sus contribuciones al fortalecimiento de las relaciones de amistad entre Vietnam y Japón.



La ceremonia incluyó además una exposición fotográfica sobre Vietnam, actuaciones culturales de artistas vietnamitas residentes en Kansai y una presentación de platos típicos como el pho y los rollitos de primavera fritos.



La parte de Osaka también valoró la participación de Vietnam en la Exposición Mundial Osaka-Kansai 2025, donde las actividades de promoción cultural contribuyeron a acercar la imagen del país al público japonés y a visitantes internacionales./.