Celebran Día de la Indepencia de Vietnam en Brasil

Buenos Aires (VNA) - La Embajada de Vietnam en Brasil celebró en Brasilia, el 81 aniversario de la Revolución de Agosto y del Día Nacional de Vietnam (2 de septiembre), con la participación de la subsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, Susan Kleebank.



Al hacer uso de las palabras en la ceremomia, celebrada el pasado jueves, el embajador de Vietnam en Brasil, Bui Van Nghi, recordó el significado histórico de la Revolución de Agosto y del acontecimiento en que el Presidente Ho Chi Minh declaró la independencia de Vietnam.



Durante más de ocho décadas, el pueblo vietnamita ha superado guerras, división, aislamiento, embargos, desastres naturales y numerosas transformaciones de la situación internacional, manteniendo firme su determinación de defender la independencia, la soberanía, la unidad y la integridad territorial, al tiempo que reconstruía y desarrollaba el país, subrayó.



Destacó que este año marca el 40 aniversario del proceso de Doi Moi, que transformó a Vietnam de un país pobre y devastado por la guerra en una economía dinámica y profundamente integrada en la economía mundial, con 17 acuerdos de libre comercio.



En la nueva etapa de desarrollo, Vietnam aspira a convertirse en 2030 en un país en desarrollo con una industria moderna y de ingresos medianos altos, y en 2045 en un país desarrollado de altos ingresos, sustentado en la ciencia y la tecnología, la innovación, la transformación digital, los recursos humanos altamente cualificados y el crecimiento verde, expresó.



En política exterior, Vietnam mantiene una línea de independencia y autonomía, diversificación y multilateralización de sus relaciones, y apoya el multilateralismo, la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, además de participar activamente en la respuesta a los desafíos globales, dijo.



En cuanto a las relaciones Vietnam-Brasil, el embajador Bui Van Nghi afirmó que Brasil ocupa un lugar cada vez más importante en la política exterior de Vietnam.



Tras más de 37 años de relaciones diplomáticas y, especialmente, desde su elevación al nivel de Asociación Estratégica en noviembre de 2024, los vínculos bilaterales han entrado en una nueva etapa de desarrollo, continuó.



La embajadora Susan Kleebank, viceministra de Relaciones Exteriores de Brasil, transmite las felicitaciones del canciller Mauro Vieira al Gobierno y al pueblo de Vietnam con motivo del Día Nacional. (Foto: Embajada de Vietnam en Brasil)

Brasil es actualmente el mayor socio comercial de Vietnam en Sudamérica, con un intercambio bilateral superior a 5,490 mil millones de dólares en los primeros siete meses de este año, un aumento de casi 23% interanual.



Ambos países aspiran a elevar el comercio bilateral a 15 mil millones de dólares para 2030, al tiempo que amplían la cooperación en ámbitos de complementariedad como agricultura de alta tecnología, energías renovables, ciencia y tecnología, innovación, inteligencia artificial, semiconductores, transformación digital, educación, defensa y seguridad, cultura, deportes y turismo.



Vietnam está dispuesto a actuar como puente para que Brasil fortalezca sus relaciones con la ASEAN y la región de Asia-Pacífico, mientras considera a Brasil un socio clave para ampliar su cooperación con Sudamérica y América Latina.



En representación del Gobierno brasileño, Susan Kleebank transmitió las felicitaciones del ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira, al Gobierno y al pueblo vietnamitas con motivo del Día Nacional.

El embajador Bui Van Nghi y personal de la Embajada de Vietnam en la ceremonia de conmemoración del 81 aniversario del Día Nacional de Vietnam en Brasil. (Foto: Embajada de Vietnam en Brasil)

Asimismo, elogió la fortaleza, resiliencia y determinación del pueblo vietnamita a lo largo de su proceso de construcción y desarrollo nacional, que ha permitido al país convertirse en una de las economías más dinámicas, con una integración internacional cada vez más profunda y una voz cada vez más respetada en el escenario mundial.



Según Susan Kleebank, aunque Brasil y Vietnam están geográficamente muy distantes, ambos países se encuentran cada vez más cerca y comparten numerosas afinidades, desde el café y el fútbol hasta posiciones similares sobre la paz, el desarrollo sostenible y la construcción de un orden internacional más justo.



Señaló que las relaciones bilaterales generan beneficios cada vez más concretos para la población, visibles en la presencia de carne vacuna brasileña en las mesas vietnamitas y de tilapia vietnamita en los supermercados brasileños.



La diplomática expresó su expectativa de que las negociaciones en proceso del Acuerdo de Comercio Preferencial (PTA) entre el Mercosur y Vietnam generen un nuevo impulso al comercio, las inversiones y los intercambios entre los pueblos de ambas regiones.



Al margen de la ceremonia, los invitados visitaron una exposición fotográfica sobre el Presidente Ho Chi Minh y el proceso revolucionario de Vietnam./.