Hanoi avanza hacia un destino turístico atractivo durante todo el año

Hanoi (VNA) - Hanoi está transformando su estrategia turística, pasando de organizar eventos puntuales a construir un ecosistema de experiencias durante las cuatro estaciones, en el que cada festival sirva de puerta de entrada a nuevos recorridos, actividades y estancias más prolongadas.

El Festival de Regalos Turísticos de Hanoi refleja este nuevo enfoque. Además de exhibir productos, el evento ofrece a los visitantes la posibilidad de elaborar piezas junto a artesanos, experimentar con tecnología de realidad virtual y descubrir nuevos circuitos y programas de estímulo turístico. De esta manera, la experiencia trasciende los días de celebración y convierte el evento en un punto de partida para explorar la capital.

Según Tran Trung Hieu, subdirector del Departamento de Cultura, Deportes y Turismo de Hanoi, los festivales se están diseñando para conectar cadenas de productos y actividades experienciales que puedan desarrollarse durante todo el año. La estrategia busca reducir la estacionalidad y aprovechar mejor el patrimonio y las infraestructuras turísticas de la ciudad.

Al mismo tiempo, Hanoi está diversificando sus productos mediante experiencias más profundas vinculadas a la cultura, el patrimonio y las aldeas artesanales, con el objetivo de convertir estos espacios en destinos atractivos en cualquier época del año.

Turistas extranjeros visitan el lago Hoan Kiem. (Fuente: VNA)

La aldea alfarera de Bat Trang es un ejemplo. Allí, los visitantes no se limitan a comprar productos, sino que pueden participar en la elaboración de cerámica, conocer la historia del oficio y conversar directamente con los artesanos.

Según el Artista de Mérito Tran Nam Tuoc, este tipo de experiencias favorece una mayor permanencia de los visitantes y les ofrece más razones para regresar.

Otros destinos también están incorporando nuevas propuestas, como los recorridos nocturnos por la Ciudadela Imperial de Thang Long, las visitas al sitio histórico de la prisión de Hoa Lo, las experiencias en la aldea de seda de Van Phuc y los espacios creativos vinculados al patrimonio.

La empresa de viajes Vietravel Hanoi señala que los turistas, especialmente los internacionales, muestran un interés creciente por conocer la cultura local, visitar aldeas artesanales, descubrir la gastronomía e interactuar con las comunidades.

Turistas visitan Hanoi. (Fuente: VNA)

Según el Índice de Visitantes Recurrentes 2025 (Agoda's 2025 Return Visitor Rank) de Agoda, Vietnam ocupa el tercer lugar en Asia en cuanto a la proporción de turistas internacionales que regresan, solo por detrás de Japón y Tailandia. Hanoi figura asimismo entre los cinco destinos nacionales con mayor número de visitantes internacionales que repiten su visita.

Los resultados turísticos reflejan esta tendencia. En julio de 2026, Hanoi recibió unos 3,16 millones de visitantes, un 11,3% más que en el mismo período de 2025, mientras los ingresos turísticos alcanzaron 473,08 millones de dólares.

En los primeros siete meses del año, la capital recibió unos 21,16 millones de visitantes, un 15% más interanual, incluidos 5,31 millones de turistas internacionales, un aumento del 25%. Los ingresos turísticos alcanzaron 3,32 mil millones de dólares, un 17,9% más.

Estos resultados muestran que Hanoi avanza hacia un modelo turístico menos dependiente de los eventos puntuales y más centrado en una oferta continua de experiencias culturales, patrimoniales y comunitarias, con el objetivo de atraer y fidelizar a los visitantes durante todo el año./.