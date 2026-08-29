Vietnam impulsa el turismo sostenible basado en las comunidades locales

Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- Vietnam cuenta con un amplio potencial para desarrollar un turismo sostenible y comunitario, aprovechando sus valores culturales, agrícolas y naturales.



Esta orientación fue destacada durante los seminarios celebrados en el marco de la 20.ª Feria Internacional de Turismo de Ciudad Ho Chi Minh (ITE HCMC 2026), que tiene lugar del 27 al 29 de agosto en esta ciudad sureña. El turismo sostenible ya no se considera una tendencia pasajera, sino una vía estratégica para generar beneficios duraderos para los visitantes, las comunidades y el mercado.



El mercado turístico está pasando de la simple visita a una mayor conexión con los destinos. Los viajeros buscan experiencias auténticas vinculadas a la identidad local, el contacto con las comunidades, la cultura y la naturaleza. También muestran una creciente preferencia por grupos pequeños, itinerarios personalizados, experiencias de bajo impacto y una mayor transparencia sobre los beneficios que el turismo aporta a las comunidades.



Según una encuesta de Booking.com, el 85% de los viajeros prioriza la sostenibilidad, mientras que el 30% opta por destinos verdes. Estas tendencias muestran que el turismo comunitario no solo permite crear nuevos productos, sino también convertir a los habitantes locales en protagonistas del desarrollo turístico, preservar la cultura y generar una identidad propia difícil de replicar. Asimismo, favorece la conexión entre agricultura, artesanía, gastronomía, naturaleza y alojamiento.



Nguyen Thi Huyên, jefa de la División de Gestión Turística del Departamento de Cultura, Deportes y Turismo de la provincia norteña de Tuyen Quang, señaló que uno de los principales desafíos consiste en convertir los valores propios de las comunidades en productos turísticos de calidad y competitivos, manteniendo al mismo tiempo su identidad y garantizando beneficios reales para la población.

El Bosque de Melaleuca Tra Su (provincia de An Giang) atrae a los visitantes por su biodiversidad. (Foto: VNA)





Tuyen Quang cuenta actualmente con 54 aldeas culturales y turísticas comunitarias con potencial de desarrollo. De ellas, 28 cumplen los estándares para recibir turistas y 10 aldeas o modelos de turismo comunitario han sido reconocidos como productos OCOP de tres y cuatro estrellas.



Entre los destinos destacados figuran Lo Lo Chai, reconocido por ONU Turismo como “Mejor Pueblo Turístico del Mundo 2025”; Nam Dam, ganador en varias ocasiones de premios turísticos de la ASEAN; y la aldea cultural y turística comunitaria de la etnia Hmong Pa Vi, distinguida en los Premios de Turismo de Vietnam 2025.



Por su parte, Va Pham Tan, subdirector del Departamento de Cultura, Deportes y Turismo de la provincia sureña de Dong Thap, destacó que la integración de la agricultura con el turismo y la valorización cultural contribuyen a elevar el valor de los productos agrícolas, generar nuevos medios de vida y abrir oportunidades para un turismo verde y sostenible.



En los primeros ocho meses de 2026, Dong Thap recibió unos 3,6 millones de visitantes, de los cuales alrededor de 1,25 millones visitaron modelos agrícolas y aldeas de oficios tradicionales. Los ingresos turísticos alcanzaron aproximadamente 1,9 billones de dongs (un dólar equivale a unos 26 mil dongs).



Según Va Nam, experto del Proyecto Turismo Suizo para el Desarrollo Sostenible en Vietnam (ST4SD), el desarrollo de destinos comunitarios conforme a los criterios de los Mejores Pueblos Turísticos del Mundo contribuye al desarrollo rural, la conservación del patrimonio y la sostenibilidad.



Basado en la experiencia del modelo suizo Swisstainable, el proyecto orienta a las comunidades para mejorar progresivamente sus destinos y prepararse para optar al reconocimiento internacional. Hasta 2026, se han presentado más de 1.000 solicitudes, 319 aldeas han sido reconocidas y 83 participan en programas de mejora en 65 países./.

