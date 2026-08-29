Vietnam robustece soberanía cultural en espacio digital

Hanoi (VNA)- Entre las cuatro tareas prioritarias para implementar la Resolución 80 sobre el desarrollo cultural nacional, el secretario general del Partido Comunista (PCV) y presidente de Vietnam, To Lam, destacó la necesidad de impulsar la construcción de la soberanía cultural en el espacio digital, aumentar el atractivo y la capacidad de difusión, y proteger los valores culturales de la nación indochina.

En la segunda reunión del Comité Directivo Central del PCV sobre el desarrollo cultural de Vietnam, celebrada el 13 de julio pasado, To Lam subrayó la necesidad de convertir el espacio digital en un lugar donde la cultura vietnamita “sea reconocida, apreciada y difundida”, y que, al mismo tiempo, tenga capacidad para orientar los valores sociales.

Esto exige pasar de la concepción de “llevar la cultura a Internet” a la de organizar la vida cultural en el entorno digital, mediante un ecosistema en el que los valores culturales sean preservados de forma científica, narrados de manera atractiva, ampliamente difundidos y puestos al alcance de la participación creativa del público.

Una plataforma nacional de datos culturales podría desempeñar el papel de infraestructura básica, conectando bibliotecas, museos, sitios patrimoniales, centros de investigación, archivos, artesanos y comunidades creativas. Sobre esta base, deberían desarrollarse diversas modalidades, como bibliotecas digitales, museos virtuales, mapas del patrimonio, vídeos, podcasts, animaciones, juegos y programas interactivos.

Recreación del ritual de tira y afloja del grupo étnico Tay, comuna de Bao Nhai, en la provincia de Lao Cai. (Fuente: VNA)

Grupos como Dinh lang Viet (Templos vietnamitas) y Chua Viet (Pagodas vietnamitas), junto con comunidades interesadas en la música tradicional, los trajes antiguos, la caligrafía, las bellas artes, la historia y el patrimonio local, pueden considerarse “células culturales” voluntarias en el espacio digital.

Su fortaleza reside en la pasión, los conocimientos especializados y la capacidad de conexión. Muchas informaciones, imágenes y cuestiones relacionadas con el patrimonio pueden ser descubiertas, documentadas y difundidas rápidamente por estas comunidades, contribuyendo a elevar la conciencia social sobre la preservación cultural.

Sin embargo, para garantizar un desarrollo sostenible, estas comunidades deben asegurar la fiabilidad de la información, verificar las fuentes, establecer mecanismos adecuados de funcionamiento y archivo, y respetar los principios éticos en la protección del patrimonio, especialmente en lo relativo a datos sensibles.

El Estado debe apoyarlas mediante programas de formación en digitalización, derechos de autor, comunicación y gestión comunitaria, así como ampliar el acceso a datos culturales oficiales, evitando al mismo tiempo burocratizar comunidades surgidas sobre una base voluntaria.

La construcción de la soberanía cultural digital no consiste únicamente en difundir contenidos, sino también en fortalecer la capacidad del público para evaluar la información. Cada persona debe saber verificar las fuentes, contrastar los datos, identificar contenidos manipulados o editados y asumir la responsabilidad al compartir información.

En la era digital, la capacidad para evaluar la información también forma parte de la competencia cultural. Por ello, construir la soberanía cultural en el espacio digital significa proteger el derecho de los vietnamitas a acceder a conocimientos correctos sobre su cultura, historia e identidad nacional, así como a difundirlos./.