Lanzan premios de productos tecnológicos digitales “Make in Vietnam” 2026



Hanoi (VNA) – El Ministerio de Ciencia y Tecnología de Vietnam lanzó hoy los Premios de Productos Tecnológicos Digitales “Make in Vietnam” 2026 durante su conferencia de prensa periódica, marcando la séptima edición de estos galardones anuales que reconocen productos de tecnología digital destacados investigados, diseñados, creados y fabricados en Vietnam.



Nguyen Khac Lich, director de la Autoridad de Tecnología Digital e Inteligencia Artificial del Ministerio de Ciencia y Tecnología, señaló que los premios tienen como objetivo reconocer productos que incorporen la inteligencia vietnamita, promover la transformación digital integral y de extremo a extremo, y acelerar la aplicación de la inteligencia artificial (IA) y la manufactura inteligente.



Los galardones buscan asimismo fomentar el dominio de tecnologías esenciales, fundamentales y estratégicas, contribuyendo así a mejorar la productividad, la calidad y la competitividad de la economía, afirmó.



La edición de 2026 comprende ocho categorías: productos destacados de tecnología digital en la industria y la construcción; en la agricultura, los recursos naturales y el medio ambiente; en el transporte, los servicios postales y la logística; en la educación, la salud, la cultura y la sociedad; y en las finanzas, la banca, el comercio y los servicios; productos destacados de tecnología digital para mercados extranjeros; productos destacados de inteligencia artificial; y productos de tecnología digital con potencial.



Un producto puede inscribirse en una o varias categorías y será evaluado de manera independiente conforme a los criterios correspondientes. Si obtiene un premio en varias categorías, recibirá reconocimiento y galardón únicamente en aquella en la que alcance la posición más alta.



Podrán participar empresas y organizaciones que cumplan los requisitos establecidos para cada categoría.



La categoría de productos destacados de tecnología digital con potencial está abierta a micro y pequeñas empresas y a startups innovadoras constituidas de conformidad con las leyes vietnamitas. Por su parte, la categoría de productos destacados de tecnología digital para mercados extranjeros está dirigida a empresas constituidas en el extranjero, siempre que ciudadanos vietnamitas posean al menos el 51% de su capital social o del total de acciones con derecho a voto.



Las solicitudes podrán presentarse directamente o en línea a través del portal de los premios, del 28 de agosto al 15 de octubre.



Las empresas ganadoras, especialmente las galardonadas con el Premio de Oro, serán consideradas para recibir certificados de mérito del ministro de Ciencia y Tecnología, así como apoyo para la promoción de inversiones y comercio y la comercialización de sus productos. Sus productos también podrán ser presentados a organismos estatales para su consideración en procesos de transformación digital, mientras que los ganadores podrán recibir apoyo para la protección de la propiedad intelectual y el desarrollo de la marca nacional.



Los productos con un amplio potencial de aplicación, pero para los que aún no existan marcos jurídicos claros, podrán recibir prioridad para participar en mecanismos de sandbox regulatorio en ámbitos emergentes como la IA, los macrodatos, la cadena de bloques, la economía colaborativa y la economía descentralizada.



La ceremonia de entrega de premios está prevista para noviembre o diciembre de 2026, en el marco del Foro Nacional sobre el Desarrollo de las Empresas Tecnológicas Digitales de Vietnam.



Lanzados en 2020, los premios son los galardones oficiales anuales del sector de la tecnología digital organizados por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. A lo largo de seis ediciones, los premios recibieron cerca de 1.500 candidaturas y reconocieron 299 productos destacados de tecnología digital. /.





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