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Vietnam aspira a situarse entre los tres países líderes de ASEAN en IA

Vietnam busca situarse entre los tres líderes del Sudeste Asiático en IA para 2030 y elevar la economía de la inteligencia artificial al 6% del PIB.

Nguyễn Ngọc Tùng
Área de exhibición y presentación de productos en el Día de la IA 2026 en Hanoi. Foto: VNA
Área de exhibición y presentación de productos en el Día de la IA 2026 en Hanoi. Foto: VNA

Hanoi (VNA) - La Estrategia Nacional sobre Inteligencia Artificial (IA) hasta 2030, con visión hasta 2045, establece como objetivo que para 2030 Vietnam se sitúe entre los tres países líderes del Sudeste Asiático en investigación y desarrollo de IA.

También fija como meta que la economía de la IA represente alrededor del 6% del Producto Interno Bruto (PIB) y las exportaciones de productos, servicios y soluciones de la IA alcancen unos 5 mil millones de dólares.

La información fue dada a conocer por Nguyen Khac Lich, director del Departamento de Tecnología Digital e IA del Ministerio de Ciencia y Tecnología, durante la rueda de prensa ordinaria de agosto de 2026 de esa cartera.

De acuerdo con Khac Lich, para 2030, Vietnam aspira a que el 60% de las empresas que utilicen IA mejoren su eficiencia; mientras el 100% de los funcionarios, empleados públicos y trabajadores del sector público utilicen IA semanalmente en sus funciones.

Asimismo, el 100% de los ministerios, organismos y administraciones locales deberán contar con planes de implementación de IA, mientras que todos los servicios públicos en línea y expedientes de procedimientos administrativos recibirán apoyo de IA.

En cuanto a los recursos, se prevé que la inversión total en IA alcance entre el 1% y el 1,5% del PIB anual; la capacidad de cómputo llegue a unos 560 EFLOPS BF16 o 1.100 EFLOPS FP8, con una potencia eléctrica de alrededor de 500 MW.

Para 2030, Vietnam aspira a contar con 10.000 especialistas altamente cualificados en IA y 50.000 personas con formación universitaria o superior y capacidad para aplicar IA; capacitar y recapacitar a 500.000 trabajadores para implementar y operar sistemas de IA, y proporcionar conocimientos básicos de IA a 10 millones de trabajadores con formación.

La Estrategia identifica nueve pilares de desarrollo, entre ellos los recursos humanos y las competencias en IA, los datos y modelos de IA, la infraestructura, la investigación y dominio tecnológico, la aplicación de IA en la gobernanza nacional y en distintos sectores, el apoyo a pequeñas y medianas empresas, hogares empresariales y cooperativas, el ecosistema de IA y una gobernanza de IA segura y confiable.

Las empresas vietnamitas son consideradas la fuerza principal, con el desarrollo de productos y servicios “Make in Vietnam” y empresas AI-native. La cooperación internacional estará vinculada a las capacidades internas, la autonomía estratégica y la diversificación de socios, tecnologías y cadenas de suministro.

Para garantizar su implementación, las seis soluciones prioritarias de la Estrategia incluyen perfeccionar las instituciones, políticas y leyes; fortalecer la coordinación nacional y la responsabilidad de ejecución; movilizar recursos; impulsar la cooperación internacional y los estándares; elevar la concienciación y promover una cultura de uso responsable de la IA; y reforzar la medición, supervisión y evaluación.

Con visión hasta 2045, Vietnam aspira a situarse entre los 10 países líderes de Asia en investigación, desarrollo y dominio de la IA, así como en la transformación nacional mediante esta tecnología, convirtiéndola en la plataforma principal para el funcionamiento del Estado, la economía y la sociedad.

En la rueda de prensa, el Ministerio de Ciencia y Tecnología también anunció la puesta en funcionamiento del Portal electrónico de ventanilla única sobre IA, destinado a crear un punto de acceso unificado para la gestión estatal, la transparencia de la información y el desarrollo seguro y responsable del ecosistema vietnamita de IA.

El portal ofrece servicios de registro de pruebas controladas, clasificación de riesgos, registro de sistemas de IA, notificación de incidentes y conexión de empresas con programas, infraestructura, datos y recursos para el desarrollo de este sector./.

Nguyễn Ngọc Tùng
VNA
#Nghị quyết 57 #NQ 57 #inteligencia artificial #ASEAN #economía de la IA
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