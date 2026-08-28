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Vietnam se posiciona como gran beneficiario de la nueva ola tecnológica

Vietnam aprovecha la estrategia “China + 1”, la expansión de Google y el auge de los semiconductores para atraer inversión extranjera y acelerar su crecimiento económico.

Trabajadores ensamblan componentes de teléfonos en la empresa Handanbi Vina, en el Parque Industrial de Diem Thuy, provincia de Thai Nguyen. (Foto: VNA)
Trabajadores ensamblan componentes de teléfonos en la empresa Handanbi Vina, en el Parque Industrial de Diem Thuy, provincia de Thai Nguyen. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - La reconfiguración de las cadenas globales de suministro de la industria de los semiconductores, junto con unas políticas macroeconómicas eficaces, está permitiendo a Vietnam aprovechar nuevas oportunidades e impulsar su crecimiento económico. Recientemente, el diario Nikkei Asia, citando a fuentes cercanas al asunto, reveló que Google había informado a sus proveedores de su intención de trasladar, a partir del próximo año, toda la producción de sus teléfonos inteligentes (smartphones), relojes inteligentes (smartwatches) y auriculares inalámbricos de la marca Pixel fuera de China.

La gran reubicación

La información se conoce en un contexto en el que las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China continúan evolucionando de manera imprevisible.

Aunque Google todavía no ha anunciado a qué países trasladará su producción, en los últimos años la compañía ha ampliado considerablemente sus operaciones de fabricación en Vietnam y la India con el objetivo de reducir su dependencia de China.

El desarrollo y la producción con éxito en Vietnam de los teléfonos inteligentes Pixel de gama alta —un proceso más complejo que la fabricación de relojes inteligentes y auriculares inalámbricos— habría reforzado la confianza de Google para trasladar fuera de China toda la producción de los productos de la marca Pixel.

Nikkei Asia citó a un experto del sector que señaló: "A diferencia de Apple, Google no tiene el mismo lastre para abandonar China, porque no vende los teléfonos Pixel en el mercado chino. El proceso en Vietnam se está desarrollando sin problemas, ya que Samsung ha construido allí un ecosistema de proveedores para la cadena de suministro de teléfonos inteligentes al que Google también puede acceder".

Al mismo tiempo, Google se ha fijado como objetivo aumentar este año entre un 8% y un 10% las ventas de teléfonos Pixel, frente a los 12 millones de unidades vendidos el año pasado, y continuar elevándolas en 2027.

En otro análisis reciente, Nikkei Asia señaló que el desarrollo de la industria de los semiconductores en el Sudeste Asiático está reconfigurando el crecimiento económico de la región y colocando a Vietnam y Filipinas en la senda para alcanzar la categoría de “países de ingresos altos”.

Las perspectivas que ofrecen las políticas económicas

Al evaluar la evolución reciente de la economía vietnamita en declaraciones al diario Thanh Nien (La Juventud), George Xu, director del grupo de calificación soberana para Asia-Pacífico de Fitch Ratings, una de las principales agencias de calificación crediticia del mundo, afirmó que Vietnam es uno de los países que se están beneficiando de la reestructuración de las cadenas globales de suministro, concretamente de la tendencia "China + 1" adoptada por las multinacionales.

“Esperamos que el crecimiento de la inversión extranjera directa (IED) se mantenga, respaldando las perspectivas de crecimiento tanto a corto como a medio plazo”, agregó.

La estrategia “China + 1” refleja la tendencia de numerosas multinacionales tecnológicas a ampliar su producción hacia otros países para reducir su dependencia de la economía china, en un contexto de persistentes y elevadas tensiones comerciales entre Beijing y Washington.

En este sentido, George Xu añadió: “Si observamos la proporción de la IED respecto al PIB, vemos que se encuentra en niveles récord. Esto demuestra que Vietnam está haciendo un excelente trabajo a la hora de atraer inversores y flujos de capital extranjero al país”.

Además, Vietnam se encuentra en una posición favorable para beneficiarse de la creciente demanda mundial vinculada a la inteligencia artificial (IA). Se registra un fuerte crecimiento de las exportaciones de productos electrónicos relacionados con la IA durante el primer semestre de este año. Este resultado ha sido posible gracias a que Vietnam ha desarrollado numerosas instalaciones de producción en colaboración con fabricantes mundiales del sector de la electrónica y los semiconductores, calificó.

El experto destacó que etapas como las pruebas y el empaquetado de semiconductores, así como las redes de suministro y los conocimientos técnicos de fabricación, ya están presentes y firmemente establecidos en el país.

Por ello, según George Xu, Vietnam se encuentra en una posición especialmente sólida frente a muchos de sus competidores regionales para aprovechar las oportunidades y captar la creciente demanda vinculada a la IA, al tiempo que mantiene el fuerte ritmo de crecimiento de sus exportaciones.

No obstante, de cara al futuro, el Gobierno vietnamita aspira a atraer mayores flujos de IED hacia sectores manufactureros con un mayor valor añadido. Esta estrategia contribuiría a sus planes a medio plazo para seguir elevando la productividad y alcanzar objetivos de crecimiento más ambiciosos.

George Xu destacó que las iniciativas del Gobierno vietnamita y la amplia red de acuerdos de libre comercio del país favorecen el acceso de los exportadores y los inversores extranjeros a mercados internacionales en condiciones arancelarias preferenciales. A su juicio, esta ventaja seguirá contribuyendo a la atracción de inversión extranjera directa hacia Vietnam./.

VNA
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