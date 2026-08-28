Ciencia, tecnología e innovación, nuevos pilares de la cooperación Vietnam-Singapur

Hanoi (VNA) - La visita oficial a Singapur del miembro del Buró Político y miembro permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Tran Cam Tu, y de la delegación de alto nivel vietnamita, los días 24 y 25 de agosto, abrió una nueva etapa de cooperación entre Vietnam y Singapur. La visita reforzó la orientación de convertir la ciencia, la tecnología, la innovación, la transformación digital y la formación de recursos humanos en pilares fundamentales de la Asociación Estratégica Integral entre ambos países.



En el marco del primer Diálogo Estratégico Vietnam-Singapur, ambos países reafirmaron su compromiso de profundizar la cooperación en ciencia y tecnología, innovación, conectividad y economía digital. La Declaración Conjunta sobre la Estrategia de Conectividad Tecnológica establece la visión de convertir a Vietnam y Singapur en socios tecnológicos estratégicos de referencia en el Sudeste Asiático. Los dos países aspiran a fortalecer su autonomía tecnológica mediante una mayor cooperación, intercambio de conocimientos y conexión de capacidades.



Una de las prioridades es promover el modelo de cooperación de las “Tres Partes”: el Estado, los investigadores y las empresas. Según Cao Xuan Thang, jefe de la Oficina Comercial de Vietnam en Singapur, para que este modelo sea eficaz es necesario establecer mecanismos concretos que conecten la oferta y la demanda tecnológica, desde la investigación hasta la comercialización de los resultados. También se debe impulsar la cooperación transfronteriza en materia de recursos humanos altamente cualificados y crear redes regionales de talento.



Otro aspecto importante es establecer mecanismos para compartir riesgos entre las partes durante todo el proceso, desde la investigación y aplicación de nuevas tecnologías hasta la protección de la propiedad intelectual, la inversión de riesgo, las empresas emergentes y la comercialización de productos.



En este proceso, Vietnam y Singapur cuentan con ventajas complementarias. Singapur posee fortalezas en tecnología, infraestructura logística, servicios financieros y conexiones internacionales, mientras que Vietnam dispone de abundantes recursos humanos, un amplio mercado y una creciente capacidad productiva. La combinación de estas ventajas puede ayudar a las empresas de ambos países a integrarse más profundamente en las cadenas de suministro globales.



Un diálogo con visión estratégica



Durante el primer Diálogo Estratégico Vietnam-Singapur, las partes intercambiaron opiniones sobre dos cuestiones consideradas estratégicas para el desarrollo de ambos países: la formación de recursos humanos y el fortalecimiento de la cooperación en ciencia, tecnología e innovación.



Nguyen Duy Ngoc, miembro del Buró Político y jefe de la Comisión de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, afirmó que Vietnam ha identificado la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital como importantes avances estratégicos. Sin embargo, subrayó que las personas siguen siendo el factor decisivo para alcanzar el éxito y que la formación de recursos humanos constituye una prioridad estratégica. Vietnam espera que Singapur comparta experiencias y acompañe al país en el desarrollo de talento capaz de responder a las nuevas exigencias de desarrollo.



También se destacó la necesidad de ampliar la cooperación entre instituciones educativas y de investigación. Nguyen Duy Ngọc mantuvo un encuentro con representantes de GovTech Singapore para intercambiar experiencias sobre ciencia, tecnología, innovación, transformación digital y aplicación de inteligencia artificial (IA) para mejorar la eficiencia de la administración pública.



Por su parte, Doan Minh Huan, miembro del Buró Político y director de la Academia Nacional de Política Ho Chi Minh, señaló que la cooperación en formación y capacitación de recursos humanos entre la Academia y sus socios singapurenses ya cuenta con una base sólida. Propuso avanzar hacia un marco de cooperación a largo plazo que permita crear redes de investigación, intercambio teórico y transferencia de conocimientos entre Vietnam y Singapur.



En materia de ciencia y tecnología, Vu Hai Quan, ministro de Ciencia y Tecnología, destacó la importancia de fortalecer los vínculos entre el Estado, las empresas, los centros de investigación y las universidades. El Estado debe centrarse en crear un marco institucional favorable y compartir riesgos, mientras que las empresas deben desempeñar un papel más activo en la introducción de nuevas tecnologías y productos en el mercado.



Desde la perspectiva de las políticas públicas, Nguyen Thanh Nghi, miembro del Buró Político y jefe de la Comisión de Políticas y Estrategias del Comité Central del Partido, propuso considerar la construcción de un “espacio común de desarrollo” como un enfoque adecuado para la nueva etapa de cooperación bilateral.



Hacia una nueva generación de VSIP



El año 2026 marca el 30.º aniversario de la creación y desarrollo de los Parques Industriales Vietnam-Singapur (VSIP), uno de los símbolos más destacados de la cooperación económica entre ambos países.



En este contexto, el ministro Vu Hai Quan propuso tres avances para una nueva etapa de cooperación. En primer lugar, transformar los VSIP de simples parques industriales en ecosistemas tecnológicos. En segundo lugar, desarrollar un modelo de cooperación de las “Tres Partes” que involucre al Estado, VSIP y las principales universidades nacionales de Vietnam y Singapur, entre ellas la Universidad Nacional de Singapur (NUS), la Universidad Tecnológica de Nanyang (NTU), la Universidad Nacional de Vietnam en Hanoi y la Universidad Nacional de Vietnam en Ciudad Ho Chi Minh. En tercer lugar, impulsar conjuntamente la transformación digital.



Estas propuestas contribuyen a orientar el desarrollo de una nueva generación de VSIP, conocida como “VSIP 2.0”, basada en tecnologías avanzadas, producción inteligente, crecimiento verde y desarrollo sostenible.



En general, la cooperación científica y tecnológica entre Vietnam y Singapur se encuentra ante grandes oportunidades. La complementariedad de sus economías, el compromiso conjunto de alcanzar cero emisiones netas para 2050 y el fortalecimiento de la confianza política crean condiciones favorables para una cooperación más profunda.



La transición de un modelo centrado principalmente en el comercio y la inversión tradicionales hacia otro basado en la ciencia, la tecnología, la innovación y la economía digital permitirá a Vietnam y Singapur fortalecer su posición en las cadenas de suministro globales y elevar su papel en el mapa tecnológico regional e internacional./.

VNA