Cultura-Deporte

Gobierno de Vietnam otorga premio a la selección nacional masculina de fútbol

El Gobierno de Vietnam otorgó 300 millones de dong a la selección nacional tras conquistar la Copa ASEAN 2026 ante Tailandia.

La selección nacional de Vietnam celebra su victoria en la Copa ASEAN 2026. Foto: VNA
La selección nacional de Vietnam celebra su victoria en la Copa ASEAN 2026. Foto: VNA

Hanoi (VNA) – El Primer Ministro decidió otorgar un premio extraordinario de 300 millones de dong (11.500 dólares) a la selección nacional masculina de fútbol de Vietnam por su destacada actuación al revalidar con éxito el título de la Copa Hyundai ASEAN 2026, informó hoy la Federación de Fútbol de Vietnam.

Este oportuno reconocimiento del Gobierno no solo constituye una recompensa material de gran significado como estímulo para el equipo, sino que también refleja la especial atención y el estrecho apoyo de los dirigentes del Partido y del Estado al desarrollo del deporte en general y del fútbol de alto nivel en particular.

En una emocionante final de vuelta disputada el 26 de agosto en el estadio nacional My Dinh en Hanoi, Vietnam mostró resiliencia, un espíritu combativo indomable y una estrategia acertada para empatar 2-2 con Tailandia. El resultado permitió al conjunto dirigido por el entrenador Kim Sang Sik imponerse por 4-2 en el marcador global de los dos partidos y conquistar el título regional.

Se trata del cuarto campeonato del Sudeste Asiático para Vietnam y marcó la primera vez que la selección defendió con éxito su título regional jugando como local.

La trayectoria invicta del entrenador Kim Sang Sik y sus jugadores en el torneo constituye una sólida muestra de su espíritu de equipo, su preparación meticulosa y su determinación de darlo todo por los colores nacionales. A lo largo de una serie de partidos intensos, los jugadores superaron una presión creciente y aprovecharon al máximo su fortaleza colectiva, ofreciendo a los aficionados encuentros emocionantes y de gran nivel competitivo.

El premio extraordinario pone de relieve el valor del esfuerzo, la resiliencia y las aspiraciones de las nuevas generaciones de Vietnam de seguir avanzando. La victoria de la selección masculina de fútbol no fue simplemente un título deportivo, sino que también transmitió energía positiva, despertó el orgullo nacional y fortaleció la confianza de la población y el espíritu de unidad nacional en el proceso de desarrollo del país.

Este valioso reconocimiento del Gobierno constituirá un importante estímulo para que la Federación de Fútbol de Vietnam, el cuerpo técnico y los jugadores continúen esforzándose por alcanzar mayores logros en las competiciones asiáticas y mundiales en el futuro./.

VNA
#Copa ASEAN 2026 #selección de fútbol #FIFA
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