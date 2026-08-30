Vietnam conmemora en Vientiane el aniversario del Día Nacional

Vientiane (VNA) - La Embajada de Vietnam en Laos ofreció la noche del 29 de agosto un banquete en Vientiane para conmemorar el 81.º aniversario del éxito de la Revolución de Agosto y el Día Nacional de Vietnam, el 2 de septiembre.

Al acto asistieron altos dirigentes de Laos, entre ellos Vilay Lakhamphong, miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Popular Revolucionario de Laos (PPRL); Khamphan Pheuiyavong, miembro del Buró Político y jefe de la Comisión de Propaganda y Educación del Comité Central del PPRL; y Phet Phomphiphak, miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del PPRL y jefe de la Oficina del Comité Central del PPRL, junto con representantes de organismos estatales, organizaciones y localidades laosianas.

En su intervención, el embajador de Vietnam en Vientiane, Nguyen Minh Tam, repasó los 81 años transcurridos desde que el Presidente Ho Chi Minh leyó la Declaración de Independencia, el 2 de septiembre de 1945, dando origen a la República Democrática de Vietnam, hoy República Socialista de Vietnam. Destacó que, bajo el liderazgo del Partido Comunista de Vietnam, el pueblo vietnamita ha mantenido la unidad y superado numerosas dificultades para salvaguardar la independencia, la soberanía y la integridad territorial del país.

El diplomático resaltó asimismo los avances logrados en 2025 y 2026, especialmente la reforma de la administración pública y la racionalización del aparato estatal emprendidas en 2025, que sentaron bases para modernizar la gobernanza, impulsar la descentralización y promover el desarrollo sostenible.

Recordó que a principios de 2026 Vietnam celebró con éxito el XIV Congreso Nacional del Partido y las elecciones de diputados a la XVI Legislatura de la Asamblea Nacional, que establecieron orientaciones estratégicas para avanzar hacia los objetivos de convertirse en un país en desarrollo con industria moderna y de ingresos medios-altos para 2030 y en un país desarrollado de ingresos altos con orientación socialista para 2045.

Al referirse a las relaciones Vietnam-Laos, Nguyen Minh Tam subrayó que los vínculos políticos entre ambos países son cada vez más estrechos y basados en la confianza, mientras que la cooperación en defensa, seguridad y diplomacia continúa profundizándose y constituye un importante pilar de las relaciones bilaterales.

El embajador reafirmó que la relación entre Vietnam y Laos es una asociación vital, ejemplar, leal y pura, un activo común de gran valor y un factor importante para el éxito de la causa revolucionaria, la construcción y la defensa nacional de ambos países.

Expresó finalmente su confianza en que Vietnam y Laos continuarán avanzando hombro con hombro, logrando nuevos éxitos en sus respectivos procesos de renovación y avanzando juntos hacia el socialismo./.

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