Provincia de Phu Tho aspira a ampliar la cooperación económica y tecnológica con Bélgica

Bruselas (VNA) - Una delegación de la provincia vietnamita de Phu Tho, encabezada por Bui Van Quang, subsecretario permanente del Comité del Partido provincial, realizó una visita de amistad y promoción local a Bélgica para explorar oportunidades de cooperación en economía, agricultura, cultura y turismo.

Durante una reunión con la Embajada de Vietnam en Bélgica, Bui Van Quang destacó las ventajas de Phu Tho para atraer inversiones, entre ellas su amplia superficie, diversidad topográfica, red de transporte y disponibilidad de terrenos para grandes zonas industriales. La provincia también posee un rico patrimonio cultural, con dos elementos reconocidos por la UNESCO.

Phu Tho orienta su desarrollo hacia la transición ecológica y la transformación digital, con el objetivo de alcanzar un crecimiento económico del 11%. En este sentido, expresó su interés en conocer las experiencias de Bélgica en gestión económica, cultural y turística, y solicitó apoyo para conectar con socios adecuados.

La embajadora de Vietnam en Bélgica, Nguyen Huong Tra, afirmó que la Embajada está dispuesta a acompañar y facilitar las conexiones para convertir la visita en resultados concretos.

Por su parte, la Asociación de Intelectuales y Expertos Vietnamitas en Bélgica y Luxemburgo (ViLaB) propuso una cooperación estratégica en cuatro ámbitos: alta tecnología y ciudades inteligentes; agricultura de alta tecnología y economía verde; atención sanitaria especializada y turismo patrimonial; y comercio y promoción de inversiones en Europa.

La asociación también planteó establecer canales de comunicación permanentes, una base de datos de expertos y un foro de intelectuales Bélgica-Phu Tho, además de conectar proyectos de investigación con universidades e institutos belgas y apoyar a empresas vietnamitas en la promoción comercial y las exportaciones a la Unión Europea.

La delegación se reunió asimismo con autoridades de Flandes, donde expertos presentaron experiencias en ciencia, tecnología y transformación digital aplicadas a la agricultura. Phu Tho manifestó su interés en cooperar en el uso de inteligencia artificial, Internet de las cosas, sensores y automatización, así como en la gestión eficiente de tierras, agua e insumos agrícolas.

La provincia vietnamita busca incorporar productos como té, frutas, hortalizas y productos agroforestales de procesamiento profundo a las cadenas internacionales de suministro. Ambas partes también intercambiaron experiencias sobre economía circular, reducción de emisiones y adaptación al cambio climático.

En materia cultural y turística, Phu Tho destacó sus patrimonios reconocidos por la UNESCO, entre ellos las creencias y prácticas vinculadas al culto a los Reyes Hung y el canto Xoan, y expresó su deseo de convertir estos valores culturales en un recurso para atraer inversiones al turismo y las industrias culturales.

La visita permitió establecer contactos iniciales en agricultura de alta tecnología, cultura, turismo patrimonial y promoción de inversiones, sentando las bases para impulsar proyectos concretos de cooperación entre Phu Tho y socios belgas./.

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