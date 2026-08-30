Vietnam y Laos revisarán el Acuerdo de Hanoi de 2007 para facilitar el comercio fronterizo

Hanoi (VNA) - Vietnam y Laos acordaron avanzar en la revisión y modificación del Acuerdo de Hanoi de 2007 sobre la facilitación del tránsito fronterizo de personas, vehículos y mercancías, con el objetivo de eliminar obstáculos, agilizar el comercio y fortalecer la conectividad en las zonas fronterizas.



Del 26 al 28 de agosto, el Grupo de Coordinación Intersectorial Vietnam-Laos realizó una inspección en la provincia de Dien Bien para evaluar la aplicación del acuerdo, identificar dificultades y proponer soluciones destinadas a facilitar el tránsito transfronterizo.



Firmado el 14 de septiembre de 2007 en Hanoi, el acuerdo constituye un importante marco de cooperación bilateral y, tras casi 20 años de aplicación, ha contribuido a impulsar el comercio, la inversión y el desarrollo socioeconómico de las zonas fronterizas, además de fortalecer los vínculos entre ambos países.



Durante la inspección, el grupo visitó los pasos fronterizos internacionales Tay Trang, en Dien Bien, y Pang Hok, en Phongsaly, donde intercambió información con las fuerzas competentes sobre los procedimientos de entrada y salida, las actividades de importación y exportación, la gestión de vehículos, la inspección de mercancías y la facilitación del comercio.



Las partes evaluaron las infraestructuras fronterizas, las conexiones de transporte, las zonas de inspección y control, los almacenes y otros servicios relacionados con las actividades comerciales. También analizaron la aplicación del acuerdo durante el período 2023-primer semestre de 2026, incluida la cuarentena, los pagos, la transformación digital y los mecanismos de coordinación entre los organismos competentes.



La inspección mostró avances en la coordinación entre las autoridades y fuerzas de ambos lados, aunque persisten dificultades como la falta de sincronización de algunas infraestructuras, la limitada capacidad de almacenes y zonas de inspección y transbordo, así como determinadas normas que requieren actualización para adaptarse a la legislación vigente y a la realidad de la gestión fronteriza.



Ambas partes acordaron estudiar soluciones para facilitar especialmente el comercio de productos agrícolas, mejorar la conexión de las infraestructuras fronterizas y comerciales, impulsar la aplicación de tecnologías de la información y reforzar la coordinación entre las fuerzas competentes.



El equipo de coordinación interinstitucional de Vietnam y Laos realiza una inspección in situ en el puesto fronterizo internacional de Tay Trang. (Foto: Ministerio de Industria y Comercio)

Uno de los principales objetivos será revisar las disposiciones del Acuerdo de Hanoi de 2007 para adaptarlas a las nuevas exigencias de la reforma administrativa, la transformación digital y el desarrollo del comercio, el transporte y la logística transfronterizos.



Asimismo, Vietnam y Laos continuarán mejorando las infraestructuras de los pasos fronterizos y las conexiones de transporte, facilitando las operaciones de importación, exportación, tránsito y transporte de mercancías, y reforzando el intercambio de información y la coordinación en la gestión fronteriza y la prevención de infracciones.



Sobre la base de los resultados de la inspección, ambas partes acordaron elaborar propuestas y elevarlas a las autoridades competentes para considerar la modificación y complementación del acuerdo, con el objetivo de completar el proceso en 2027.



La revisión busca perfeccionar el marco de cooperación bilateral, facilitar el tránsito de personas, vehículos y mercancías y aprovechar mejor el potencial de las zonas fronterizas para impulsar el comercio, la inversión y el desarrollo socioeconómico entre Vietnam y Laos./.