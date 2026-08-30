Comercio electrónico impulsa los productos vietnamitas durante el Día Nacional

Hanoi (VNA) - Durante las vacaciones por el Día Nacional de Vietnam (2 de septiembre), el comercio electrónico se consolida como un importante canal de distribución, con numerosos productos de pequeñas y medianas empresas (pymes) y cooperativas vietnamitas que ganan visibilidad en las plataformas de compras en línea.

La creciente presencia de productos nacionales en el mercado digital refleja los avances en la transformación digital empresarial y los programas de promoción comercial. Muchos productores han pasado de vender materias primas agrícolas y productos de elaboración sencilla a invertir en envases, construcción de marcas y estándares de seguridad y calidad.

Los productos del programa OCOP (Cada Comuna, Un Producto), los alimentos procesados, las artesanías y la moda nacional atraen cada vez más a los consumidores. Sin embargo, las empresas afrontan el reto de mantener las ventas una vez terminadas las campañas promocionales. La calidad, los servicios posventa y la atención al cliente son factores clave para fidelizar a los compradores.

Huynh Thi Thu Trang, representante de la empresa An Phat Green Agricultural Products, señaló que las grandes festividades permiten captar numerosos clientes nuevos, pero también generan presión sobre el embalaje, la entrega y la gestión de reclamaciones. En este contexto, consideró decisivas la transparencia de las políticas de devolución y la atención posterior a la venta.

Según estudios recientes de la Asociación de Comercio Electrónico de Vietnam (VECOM), una de las principales dificultades de las pymes al incorporarse a las plataformas digitales es la brecha de competencias. Aunque abrir una tienda en línea resulta relativamente sencillo, gestionarla eficazmente requiere personal capaz de analizar el comportamiento de los usuarios, optimizar los motores de búsqueda (SEO) y organizar sesiones de venta en directo.

Las empresas que venden productos OCOP en la provincia de Vinh Long están realizando transmisiones en vivo para presentar y vender sus productos. (Foto: VNA)

La logística también constituye un desafío, especialmente durante los períodos de alta demanda. Las empresas deben prever los volúmenes de ventas, trasladar mercancías con antelación a almacenes próximos a las grandes ciudades y coordinarse con las compañías de transporte mediante el intercambio de datos de pedidos en tiempo real para reducir costos y retrasos.

Otro aspecto prioritario es proteger a los consumidores y las marcas nacionales frente a productos falsificados e imitaciones. Lai Viet Anh, subdirectora del Departamento de Comercio Electrónico y Economía Digital del Ministerio de Industria y Comercio, señaló que esta tarea requiere una coordinación integral.

Las autoridades están perfeccionando las herramientas de supervisión automatizada y exigiendo a las plataformas reforzar la verificación de los vendedores y sancionar las cuentas que comercialicen productos falsificados.

Las vacaciones del Día Nacional ofrecen una oportunidad para estimular el consumo, pero mantener el crecimiento a largo plazo exigirá que las empresas continúen mejorando la calidad de sus productos, la gestión y las competencias digitales. Un marco jurídico transparente y programas adecuados de formación y apoyo también serán fundamentales para fortalecer la posición de los productos vietnamitas en el comercio electrónico./.

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