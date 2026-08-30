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Vietnam abre paso a un mercado regulado de activos digitales

Vietnam desarrolla un mercado de activos digitales regulado y transparente para abrir nuevas vías de financiación y reforzar la protección de los inversores.

Phan Duc Trung, presidente de la Asociación Vietnamita de Blockchain y Activos Digitales (VBA), en la Cumbre de Tokenización de Activos Reales de Vietnam 2026, celebrada el 18 de julio de 2026. (Fuente: VNA)
Phan Duc Trung, presidente de la Asociación Vietnamita de Blockchain y Activos Digitales (VBA), en la Cumbre de Tokenización de Activos Reales de Vietnam 2026, celebrada el 18 de julio de 2026. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - Vietnam avanza en la configuración de un mercado de activos digitales más seguro y transparente, con el objetivo de abrir un nuevo canal de financiación y reforzar al mismo tiempo la protección de los inversores.

La Resolución Nº 05/2025/NQ-CP, emitida el 9 de septiembre de 2025 sobre el programa piloto del mercado de activos digitales, establece las bases para este nuevo canal. En la etapa inicial, los activos digitales deberán estar respaldados por activos reales y no podrán incluir valores ni moneda de curso legal, mientras que su oferta y emisión estarán dirigidas únicamente a inversores extranjeros.

Según el doctor Tran Quy, director del Instituto para el Desarrollo de la Economía Digital de Vietnam, este enfoque permite vincular la tecnología con la economía real, limitar los tokens sin activos subyacentes y establecer una base para la evaluación, valoración y divulgación de información. La exclusión de valores y moneda de curso legal también ayuda a evitar solapamientos con las normativas sobre valores y banca y a proteger la soberanía monetaria.

Las previsiones del grupo Boston Consulting apuntan a que el mercado mundial de activos reales tokenizados podría superar los 14 billones de dólares en 2030, lo que abre oportunidades para la participación de Vietnam.

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Expertos debaten sobre la gestión y el comercio de criptomonedas en plataformas digitales. (Fuente: sggp.org.vn)

Nguyen Thi Ngoc Quynh, directora para el mercado vietnamita de Republic y miembro de la Alianza Económica Onchain (GOE Alliance), consideró necesario estudiar las necesidades de los inversores extranjeros y continuar perfeccionando el marco jurídico nacional para desarrollar este mercado.

Actualmente, Vietnam aún no cuenta con ninguna plataforma de negociación de activos digitales autorizada. Según To Tran Hoa, subdirector permanente de la Junta de Gestión del Mercado de Negociación de Activos Digitales de la Comisión Estatal de Valores, los organismos competentes han acordado en principio permitir que cinco empresas que superaron la primera ronda de evaluación desarrollen este tipo de plataformas.

Las empresas deberán cumplir los requisitos de seguridad y protección de los sistemas de información de nivel 4 y aportar un capital mínimo de 384,6 millones de dólares. Estas condiciones constituyen importantes barreras de protección en un mercado considerado de alto riesgo.

Por otra parte, el Decreto Nº 284/2026/ND-CP, promulgado el 16 de julio de 2026, establece sanciones por infracciones administrativas relacionadas con los activos digitales y su mercado. Los inversores nacionales que operen sin recurrir a proveedores de servicios autorizados por el Ministerio de Finanzas podrán ser multados con entre 1.154 y 1.923 dólares. Esta obligación entrará en vigor seis meses después de que el primer proveedor de servicios obtenga la autorización correspondiente.

La puesta en funcionamiento de plataformas autorizadas y el fortalecimiento del régimen sancionador buscan ofrecer a los inversores un entorno de operación oficial, transparente y más seguro, además de limitar las plataformas fraudulentas y elevar el cumplimiento de la legislación./.

#Vietnam #activos digitales #mercado de activos digitales
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